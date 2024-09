LPI-NDH: 8-Jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Breitenholz (ots) - Am Donnerstag kollidierten an der Einmündung von Breitenholz zur Bundesstraße 247 zwei Autos aufgrund eines Vorfahrtverstoßes miteinander. Eines der Fahrzeuge war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

