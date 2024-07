Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Büttelborn (ots)

In der Nacht des 20.07.2024 gegen 00:30 Uhr hat sich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in der Schwemmstraße in Büttelborn ereignet. Nach aktuellem Ermittlungsstand streifte ein unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren einen am Straßenrand parkenden grünen PKW derart, dass dessen vordere linke Achse gebrochen und ein erheblicher Schaden an der Fahrerseite verursacht wurde. Nach dem Schaden zu urteilen muss der Unfall ein deutlich wahrnehmbaren Knall verursacht haben, sodass die hiesige Polizeistation eventuelle Zeugen bittet, Wahrnehmung in diesem Zusammenhang an die unten aufgeführte Dienststelle zu melden.

