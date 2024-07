Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht in Kelsterbach

Kelsterbach, Frankfurter Straße 4 (ots)

Bereits am Dienstag (16.07.) gegen 13:30 Uhr beschädigte ein brauner Hyundai Tucson ix35 in der Frankfurter Straße 4 in Kelsterbach einen dort parkenden blauen Hyundai Tucson ix35. Die Fahrerin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unfall konnte durch Zeugen beobachtet werden, die sich im dortigen Restaurant befanden und teilten dem Geschädigten den Unfall mit. Leider hinterließen sie keine Personalien. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Kelterbach zu melden.

