POL-DA: Reinheim: Schneller Festnahmeerfolg nach versuchtem Raubüberfall

24-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Reinheim (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen.

Nachdem es am Mittwochabend (17.7.) zu einem versuchten Raubüberfall auf einen Getränkemarkt in Groß-Bieberau kam, bei dem der Täter unter anderem eine Schreckschusswaffe vorgezeigt haben soll (wir haben berichtet), konnte die Polizei mithilfe von Zeugen nun einen schnellen Festnahmeerfolg verzeichnen.

Am Donnerstag (18.7.) gegen 12 Uhr alarmierten aufmerksame Zeugen die Polizei und gaben an, dass sie den mutmaßlichen Tatverdächtigen in Reinheim wieder erkannt haben. In der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Streife den 24-jährigen Mann schließlich feststellen und im Anschluss festnehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde er noch am Freitag (19.7.) einem Haftrichter des Amtsgerichts Darmstadt vorgeführt. Der Haftrichter entschied, dass der Tatverdächtige vorerst untergebracht wird. Ermittlungen zu den genauen Tatumständen und weiteren Taten werden aktuell noch geprüft.

Hinweise an die Medienvertreter: Presseauskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Darmstadt vor.

