Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß- Bieberau: Versuchter Raubüberfall auf Getränkeabholmarkt

Groß- Bieberau (ots)

Am späten Mittwochnachmittag (17.07.), 18.20 Uhr, betrat eine bisher unbekannte männliche Person einen Getränkeabholmarkt in der Straße "Am Schaubacher Berg" und forderte unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der 29-jährige Kassierer die Herausgabe der Tageseinnahmen verweigerte und ein anwesender Kunde gleichzeitig laut anfing zu schreien, flüchtete der Täter aus dem Markt. Mittlerweile hatte der 41-jährige Geschäftsführer des Getränkehandels die Tat mit- und die Verfolgung des Täters aufgenommen. Tatsächlich trafen beide in einer angrenzenden Straße aufeinander, wo es anschließend zu einem Handgemenge gekommen und der Täter gestürzt war. Hierbei verlor der Ganove die bei seinem versuchten Raub mitgeführte Schreckschusswaffe und einen seiner Turnschuhe. Anschließend gelang ihm allerdings die Flucht in grobe Richtung Bundesstraße 38. Eine Fahndung unter Einbindung des Polizeihubschraubers und Diensthundeführers verlief bis dato negativ, dauert zum Berichtszeitpunkt allerdings noch an! Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen am Tatort aufgenommen.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell