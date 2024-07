Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Frau zeigt Jugendlicher ein Messer und verängstigt sie

Polizei sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Eine Frau soll am Mittwochmittag (17.7.) gegen 13.30 Uhr eine Jugendliche unter Vorzeigen eines Messers bedroht haben. Die beiden Frauen sind sich am südlichen Stadtbeginn, an der Gerauer Straße zwischen einem Lebensmittelgeschäft und einem Drogeriemarkt entgegenlaufen.

Nach bisherigen Ermittlungsstand soll die Frau der Jugendlichen ein Messer gezeigt und sie eingeschüchtert haben. Anschließend sei die Frau mit dem Messer in südliche Richtung, also wieder in Richtung des Drogeriemarkts gelaufen. Die Jugendliche rannte in den nahgelegenen Lebensmittelmarkt und verständigte die Polizei.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Ergebnis.

Die Frau soll etwa 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß gewesen sein. Sie soll zudem auffällige Falten im Gesicht und eine kräftige Statur gehabt haben. Sie hatte schulterlange, rote Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Zur Zeit des Vorfalls trug sie ein dunkelgrünes T-Shirt, eine schwarze Umhängetasche sowie eine dunkle Hose.

Hinweise zu der noch unbekannten Frau werden von dem zuständigen Kommissariat 41 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142 / 696-0 entgegengenommen.

