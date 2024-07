Rüsselsheim (ots) - Beamte der Polizeistation Rüsselsheim konnten zwei Tatverdächtige in der Nacht zum Mittwoch (17.7.) beim Versuch einzubrechen noch am Tatort vorläufig festnehmen. Die zwei Männer versuchten sich nach bisherigen Erkenntnissen über ein Fenster Zugang zu einem Haus in der Groß-Gerauer Straße zu verschaffen. Aufmerksame Anwohner bemerkten das ...

