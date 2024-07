Darmstadt (ots) - Am Dienstagabend (16.7.) kam es in der Pallaswiesenstraße zu einer Sachbeschädigung an einem grünen Ford Mustang. Nach ersten Ermittlungen zerkratzten Unbekannte zwischen 20:20 und 20:30 Uhr die Fahrertür des Autos, welches vor den Einkaufsmärkten abgestellt war. Der Mustang stand nur wenige Minuten unbeaufsichtigt, als der Schaden in Höhe von ...

