Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Sachbeschädigung an Auto

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am Dienstagabend (16.7.) kam es in der Pallaswiesenstraße zu einer Sachbeschädigung an einem grünen Ford Mustang. Nach ersten Ermittlungen zerkratzten Unbekannte zwischen 20:20 und 20:30 Uhr die Fahrertür des Autos, welches vor den Einkaufsmärkten abgestellt war. Der Mustang stand nur wenige Minuten unbeaufsichtigt, als der Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro verursacht wurde.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 41110 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell