Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Versuchter Einbruch in Bäckerei/ Polizei sucht Zeugen

Roßdorf (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (17.7.) haben Kriminelle versucht, in eine Bäckerei in der Erbacher Straße einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen hätten die Täter zwischen 2 und 4 Uhr versucht, die Tür der Bäckerei mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Dieser Versuch scheiterte jedoch, und sie konnten nicht in das Gebäude gelangen. Durch das gewaltsame Hebeln entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell