Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung des Landeskriminalamts Baden-Württemberg und des Polizeipräsidiums Offenburg - Vor Prüfung der Haftfähigkeit: Beschuldigter springt aus dem Fenster und verstirbt

Stuttgart (ots)

Am 30. Oktober 2023 nahmen Kräfte des Polizeipräsidiums Offenburg einen 43-Jährigen in Baden-Baden vorläufig fest. Der Mann stand im Verdacht Falschgeld in den Zahlungsverkehr gebracht zu haben. Zur Feststellung der Haftfähigkeit wurde der Festgenommene in eine Arztpraxis nach Raststatt verbracht. Dort musste der Beschuldigte auf die Toilette. Beim Toilettengang sprang er aus dem Fenster der Toilette aus dem zweiten Obergeschoss. Durch das Sturzgeschehen zog sich der 43-Jährige schwere Verletzungen zu, an denen er in der Folge im Krankenhaus verstarb.

Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg übernahm in Abstimmung mit dem Polizeipräsidium Offenburg und den Staatsanwaltschaften Baden-Baden und Karlsruhe die Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe führt das Todesfallermittlungsverfahren.

