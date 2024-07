POL-DADI: Darmstadt: Geschädigter eines Unfalls gesucht.

Lorsch (ots) - Am Montag den 15.07., im Zeitraum zwischen 17:45 - 18:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Marie-Curie-Straße 2-12 in 64653 Lorsch ein schwarzer Audi A1 beschädigt. Die Unfallspuren deuten darauf hin, dass ein weißes Fahrzeug die Schäden an der Frontstoßstange (Fahrerseite) verursacht hat. Der Verursache entfernte sich nach ...

