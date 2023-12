Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.12.2023

Heilbronn (ots)

Heilbronn Stadt: Im Zeitraum von Donnerstag 28.12.2023, 21.45 Uhr bis Freitag 29.12.2023, 17.00 Uhr wurde in der Lammgasse ein dort geparkter schwarzer Audi mit Heilbronner Zulassung erheblich an der Fahrzeugfront beschädigt. An Hand des Schadens, den die Polizei auf 5.000,00 EUR schätzt, wird von einem Fahrzeug mit Anhängerkupplung als Unfallverursacher ausgegangen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 7479-0 zu melden.

