POL-DA: Crumstadt: Durchsuchung einer Lagerhalle / Sicherstellung von Diebesgut, Betäubungsmitteln und Luftdruckwaffen

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Die Polizei stellte am vergangenen Samstag mehrere Betäubungsmittel, verschiedene gestohlene Gegenstände sowie Luftdruckwaffen in einer Lagerhalle in Crumstadt sicher. Auch ein bereits im Dezember in Frankenthal entwendetes Fahrzeug konnten die Beamten sicherstellen.

Im Zuge von Ermittlungen erlangte die Polizei Hinweise auf die Halle. In der Folge durchsuchten Beamte der Polizeistation Gernsheim am Samstag (13.7.), mittels eines, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt beantragten, richterlichen Beschlusses die Lagerhalle.

Hierbei fanden sie unter anderem vier Luftdruckwaffen, über 500 Gramm Amphetamin und weitere Betäubungsmittel. Zudem befanden sich dort mehrere Werkzeuge und Maschinen sowie mehrere hochwertige Fahrräder, welche größtenteils bei vorausgegangenen Straftaten rechtswidrig erlangt wurden. Auch mehrere Kilogramm Kupfer und Kabel konnten vor Ort sichergestellt werden.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim ermittelt nun wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, des Verstoßes gegen das Waffengesetz und des schweren Bandendiebstahls. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

