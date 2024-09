LPI-NDH: Manipuliertes Moped verunfallt - Fahrer schwer verletzt

Nordhausen (ots) - In der Dr.-Silberborth-Straße suchten unbekannte Täter in der Zeit von Montag 20.30 Uhr und Donnerstag 20.30 Uhr eine Gartenlaube heim. Sie drangen gewaltsam in diese ein und entwendeten Kleinstwerkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Nordhäuser Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden. Aktenzeichen: 0232588 Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr