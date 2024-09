LPI-NDH: Werkzeug aus Transporter entwendet

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Freitagmorgen ereignete sich auf einem Betriebsgelände Unterm Hünenstein ein Arbeitsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache setzte sich ein Gabelstapler in Bewegung und verletzte einen 58-Jährigen schwer an den unteren Extremitäten. Der Mann wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Neben der Polizei stellte auch das Amt für Arbeitsschutz Ermittlungen an, um die ...

