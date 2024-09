Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Abendliche Fahrstunde mit Folgen

Nordhausen (ots)

Am 06.09.2024 gegen 20:20 Uhr befuhren Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen im Rahmen der Streifentätigkeit die Nordhäuser Heinrich-Zille-Straße. Hierbei fiel ihnen ein Kleinkraftrad Simson auf, welches mit zwei augenscheinlich Jugendlichen besetzt war. Man entschloss sich, den Sachverhalt im Rahmen einer Verkehrskontrolle zu prüfen. Der Fahrer der Simson versuchte zunächst, sich der Kontrolle zu entziehen, war aber offensichtlich noch nicht sonderlich routiniert im Umgang mit dem Fahrzeug, sodass die Manöver schnell in ein Sturzgeschehen mündeten. Der 14-jährige Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Sowohl er, wie auch sein ebenfalls 14-jähriger Kumpel räumten ein, Fahrübungen mit der Simson durchgeführt zu haben. Natürlich hat keiner der Burschen die hierfür erforderlich Fahrerlaubnis Klasse AM inne. Entsprechend wurde die Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Die beiden Bruchpiloten wurden in der Folge noch ihren jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben. Da die Mutter eines der Burschen Halterin bzw. Versicherungsnehmerin für die Simson ist, wird auch gegen diese ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eröffnet.

