Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerdiebstähle im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Stadtgebiet von Ludwigshafen zu mehreren Motorrollerdiebstählen, weshalb die Polizei nun Zeugen sucht.

Bereits zwischen dem 23.08.2024 und dem 27.08.2024 wurde ein in der Lisztstraße abgestellter Motorroller entwendet.

Zwischen Samstagmorgen (31.08.2024) und Montagmorgen (02.09.2024) entwendeten Unbekannte einen Motorroller in der Sudermannstraße.

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen wurden zwei in der Orffstraße und der Stifterstraße abgestellte Roller entwendet. Diese wurden beschädigt in der Saarlandstraße und im Bereich des Hauptbahnhofes aufgefunden werden.

Zwischen Donnerstag (29.08.2024) und Montag (02.09.2024) wurde ein in einem Parkhaus in der Karl-Müller-Straße abgestellter Roller entwendet. Zwischen Montagmorgen und Montagnachmittag wurde in dem Parkhaus ein weiterer Roller entwendet.

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wurde ein Roller in der Sternstraße entwendet und beschädigt in einem Gebüsch an der Eberthalle aufgefunden.

Der durch die Diebstähle entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro.

Hinweise in diesen Fällen bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um ihr Zweirad vor Diebstahl zu schützen:

- Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst in einem verschlossenen Raum ab. Wenn Sie Ihr Zweirad im Freien abstellen müssen, suchen Sie eine belebte Gegend und einen gut beleuchteten Abstellplatz.

- Sichern Sie Ihr Fahrzeug mit einem stabilen Schloss. Den besten Schutz bieten stabile Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Achten Sie beim Kauf auf eine gute Qualität.

- Schließen Sie Ihr Zweirad an einem festen Gegenstand an. Stellen Sie hierbei sicher, dass das Fahrzeug nicht einfach weggehoben werden kann.

- Auch elektrische Sicherungen, wie eine Wegfahrsperre oder eine Diebstahlwarnanlage, können ihr Fahrzeug vor Diebstahl schützen.

- Mit einem GPS-Tracker können Sie im Falle eines Diebstahls ihr Zweirad orten. Wichtig: Machen Sie sich nicht alleine auf die Suche, sondern verständigen Sie im Falle eines Diebstahls immer die Polizei! Weitere Informationen zum Thema sowie den Info-Flyer "Räder richtig sichern" finden Sie hier: https://www.polizei-berat ung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell