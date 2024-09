POL-PPRP: Einbrüche im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Montagmorgen (02.09.2024, gegen 6:30 Uhr) streifte ein 55-jähriger Autofahrer in der Brunckstraße einen 60-jährigen Fußgänger. Der Fußgänger hatte die Straße an einem Fußgängerüberweg überquert, als er am Fuß von dem Auto touchiert wurde. Der 60-Jährige erlitt hierdurch Schmerzen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Ghislaine Wymar Telefon: 0621-963-1500 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de ...

