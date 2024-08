LPI-SLF: 14-jährige aus Schleiz vermisst

Saalfeld (ots) - In den zurückliegenden Wochen kommt es in Saalfeld vermehrt zu Fahrraddiebstählen durch bislang Unbekannte. An den unterschiedlichsten Orten werden zu verschiedenen Tages-und Nachtzeiten -insbesondere unangeschlossene, nicht ausreichend gesicherte- Fahrräder gestohlen. Polizeilicherseits ergeht daher der Hinweis, die Zweiräder in jedem Fall durch Wegnahme mittels eines Schlosses zu sichern. Es wird ...

