Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hinweis nach vermehrten Fahrraddiebstählen

Saalfeld (ots)

In den zurückliegenden Wochen kommt es in Saalfeld vermehrt zu Fahrraddiebstählen durch bislang Unbekannte. An den unterschiedlichsten Orten werden zu verschiedenen Tages-und Nachtzeiten -insbesondere unangeschlossene, nicht ausreichend gesicherte- Fahrräder gestohlen. Polizeilicherseits ergeht daher der Hinweis, die Zweiräder in jedem Fall durch Wegnahme mittels eines Schlosses zu sichern. Es wird auch festgestellt, dass nur kurze Situationen, beispielsweise um das Rad während eines Bäcker-Besuches unangeschlossen für wenige Minuten abzustellen, durch den/ die Unbekannten zum Diebstahl genutzt werden. Bei sachdienlichen Hinweisen / möglichen Täterfeststellungen in diesem Zusammenhang wenden Sie sich an die Saalfelder Polizei.

