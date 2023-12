PP Ravensburg: Polizei sucht weiter nach vermisster 2-Jähriger

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Wohnungsbrand Rund 10.000 Euro Sachschaden ist am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr bei einem Wohnungsbrand in der Kuppelnaustraße entstanden. Ersten Erkenntnissen einer alarmierten Polizeistreife zufolge geriet ein mit Fett gefüllter Topf auf einer Herdplatte in einer Küche im zweiten Obergeschoss in Brand. Die Flammen griffen auf die Küchenschränke über, konnten jedoch von der ...

mehr