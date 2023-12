Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mann attackiert und bestohlen

Nachdem ein 26-Jähriger angibt, am frühen Sonntagmorgen gegen 4.15 Uhr von drei Unbekannten überfallen worden zu sein, hat die Kriminalpolizei Friedrichshafen die Ermittlungen aufgenommen. Angaben des Mannes zufolge sei er in der Bismarckstraße unvermittelt mit Fäusten attackiert und im weiteren Verlauf in einen Hinterhof Richtung Ailinger Straße gezerrt worden. Ein weiterer Beteiligter habe dort den Geldbeutel des 26-Jährigen an sich genommen und offenbar auch mit einem Messer gedroht, bevor die Täter die Flucht ergriffen. Einer der Männer war etwa 190 cm groß, kräftig gebaut und dunkel gekleidet. Er hatte einen schwarzen Bart und schwarze Haare. Einer seiner Komplizen war etwa gleich groß, hatte normale Statur, trug dunkle Kleidung und war augenscheinlich maskiert. Der dritte Mann war etwa 175 cm groß, hatte eine normale Statur und war schwarz gekleidet. Personen, die Zeugen der Auseinandersetzung wurden oder sonst sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Kleinkind findet Geldscheine

Einen ungewöhnlichen Fund hat ein Kleinkind am Sonntagnachmittag auf einem Parkplatz im Bereich des Friedrichshafener Flughafens gemacht. Das zwei Jahre alte Kind war gemeinsam mit seinem Vater unterwegs und zeigte ihm den Fund: ein Geldbündel mit zahlreichen Euro-Scheinen im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro, sowie einem kleinen US-Dollar-Betrag. Die ehrlichen Finder meldeten sich umgehend bei der Polizei, die das Bargeld sicherstellten. Wer der Verlierer des Geldes ist, ist zum jetzigen Stand der Ermittlungen nicht abschließend geklärt.

Friedrichshafen

Autoscheibe beschädigt

Ein Unbekannter hat am Samstag zwischen 10 Uhr und 13 Uhr die Heckscheibe eines in der Stettiner Straße geparkten Pkw beschädigt. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Owingen

Auf Gegenfahrbahn geraten - Frontalzusammenstoß

Zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag gegen 16.30 Uhr auf der L 205 zwischen Billafingen und Seelfingen ereignet hat. Ein 28 Jahre alter Audi-Lenker war in Richtung Seelfingen unterwegs und geriet in einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Transporter. Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden, wo ihm zur Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit eine Blutprobe entnommen wurde. Der 34 Jahre alte Fahrer des VW wurde zur Versorgung seiner eher leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge, an denen insgesamt rund 50.000 Euro Sachschaden entstand, mussten abgeschleppt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch Kräfte der umliegenden Feuerwehren im Einsatz.

Meersburg

Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntag zwischen 10 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Parkhaus der Fähre in der Unteruhldinger Straße ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Ein Unbekannter hatte einen abgestellten Audi S8 an der Frontstoßstange beschädigt und fuhr danach einfach weiter, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Hinweise von Zeugen nehmen die Beamten des Polizeireviers Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

