Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Zwei Verletzte nach Crash beim Abbiegen

Als am Samstag um 13.18 Uhr die 65-jährige Lenkerin eines Pkw auf der B 311 bei Meßkirch beim Abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug übersah, kam es zur Kollision, welche zu einem hohen Sachschaden und zwei verletzten Personen führte. Als die Lenkerin mit ihrem Peugeot auf der B 311 in Fahrtrichtung Mengen an der Einmündung zur B 313 nach links in Richtung Sigmaringen abbiegen wollte, übersah sie den bevorrechtigten entgegenkommenden Lenker eines Mercedes-Benz. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei verletzten sich sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer des Mercedes-Benz jeweils leicht und mussten mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden.

