Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall und Einbrüche

Aalen (ots)

Rot am See: Geblendet Verkehrsunfall verursacht

Auf der L1033 von Beimbach in Fahrtrichtung Rot am See fuhr am Montagmorgen gegen 8 Uhr eine 71-jährige Fiat-Fahrerin, als sie durch die Sonne geblendet wurde und alleinbeteiligt von der rechten auf die linke Fahrbahnseite überfährt. Dabei überfuhr sie ein Verkehrszeichen und kam schlussendlich im Flurstück zum Stehen. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Satteldorf: Einbruch in Rathaus

Am Montagmorgen gegen 6:30 Uhr wurde im Rathaus in der Satteldorfer Hauptstraße festgestellt, dass über das Wochenende von Freitag 13 Uhr an, in das Gebäude eingebrochen wurde. Durch eine Seitentüre gelangen bislang Unbekannte in die Räumlichkeiten, indem sie die Türe mittels Hebelwerkzeug öffneten. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume und durchwühlten Schreibtische und Schränke. Bislang konnte festgestellt werden, dass Bargeld entwendet wurde. Insgesamt ist von einem Schaden in einer Höhe von über 8.000 Euro auszugehen. Die Ermittlungen dauern an. Personen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Firma

Zwischen Freitag 10:45 Uhr und Montag 6 Uhr gelang ein bislang Unbekannter in ein Nebengebäude einer Firmen in der Einkornaalee. Durch das gewaltsame Öffnen einer Eingangstüre gelang dieser in das Innere und beschädigte dort einen aufgestellten Kaffeeautomaten. Auch hier gelang es die Türe des Automaten durch Gewalt zu öffnen und das sich darin befundene Bargeld zu entwenden. Derzeit wird von einem Schaden über mehrere hundert Euro ausgegangen. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 an das Polizeirevier Schwäbisch Hall zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell