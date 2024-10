Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mann mit Schreckschusswaffe unterwegs, Unfälle, Brandalarm, Diebstahl

Aalen (ots)

Winnenden: Mann mit Schreckschusswaffe unterwegs

Dienstag gegen 11:30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in der Alfred-Kärcher-Straße ein Mann gesehen wurde, der eine Pistole in der Hand halten würde. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung und aufgrund mehrerer Hinweise aus der Bevölkerung konnte ein 31-jähriger Mann aus Winnenden kurze Zeit später festgenommen werden. Bei dem stark alkoholisierten Festgenommenen wurde eine Schreckschusswaffe in seiner Jackentasche aufgefunden. Er wird wegen Verstoß gegen das Waffengesetz angezeigt.

Backnang: Beim Wenden übersehen

Am Dienstag kam es gegen 07:40 Uhr in der Carl-Kaelble-Straße zu einem Unfall mit etwa 5.000 Euro Sachschaden. Ein 20-jähriger Renault-Fahrer übersah beim Wenden im Bereich der Berufsschule einen ebenfalls 20-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Schorndorf: Ausgelöster Brandmelder an Schule

Am Gymnasium im Rehaldenweg wurde am Dienstagmorgen gegen 08:10 Uhr Brandalarm ausgelöst. Durch die eingesetzte Feuerwehr wurde festgestellt, dass durch einen Defekt an der Heizung im Keller Dampf austrat und dadurch der Alarm ausgelöst wurde.

Fellbach: Diebstahl von E-Scooter

Unbekannte Diebe entwendeten am Dienstag zwischen 07:50 und 09:20 Uhr einen E-Scooter der Marke "Xiaomi" mit dem Versicherungskennzeichen "604 YST 2024". Der E-Scooter war im Hermann-Löns-Weg im Bereich der Schule an einem Fahrradständer mittels Fahrradschloss gesichert. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Rufnummer 0711 57720.

Waiblingen: Verkehrsunfall

Am Dienstag gegen 11:00 Uhr befuhr ein 67-jähriger Mercedes-Fahrer den Schneiderweg und wollte in die Neustadter Hauptstraße einbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Es kam zur Kollision, bei dem der 16-jährige Yamaha-Fahrer leicht verletzt wurde. Zum Sachschaden liegen noch keine Informationen vor. Der jugendliche Motorradfahrer kam ins Krankenhaus.

