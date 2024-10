Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Einbruch - Sonstiges

Aalen (ots)

Ellwangen: PKW überschlug sich

Auf der Landesstraße 2223 zwischen Zöbingen und Unterschneidheim ereignete sich am Montag gegen 15:15 Uhr ein Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand. Ein 36-jähriger Lenker eines Peugeot befuhr die Landstraße von Zöbingen in Richtung Unterschneidheim. Im dortigen Kurvenbereich verlor er aufgrund Alkoholbeeinflußung und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zunächst auf die Gegenfahrbahn. Hier musste ihm ein entgegenkommender 26-jähriger Lenker eines Seat ausweichen, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Bei dem Ausweichmanöver überfuhr der 26-Jährige mit seinem Fahrzeug einen Leitpfosten. Der Peugeot-Lenker versuchte sein Fahrzeug auf seine Fahrspur zurück zu lenken. Beim Gegenlenken übersteuerte er das Fahrzeug, so dass dieses nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach überschlug. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Peugeot leicht verletzt. Sein Beifahrer sowie der Fahrer des Seat blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem 36-Jährigen starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden, weswegen eine Blutentnahme angeordnet und sein Führschein beschlagnahmt wurde.

Ellwangen: Unfallflucht

In der Karlstraße wurde am Samstag zwischen 19:45 und 23:00 Uhr ein, beim Kino geparkter, Pkw der Marke Audi beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 930-0 entgegen.

Unterschneidheim: Einbruch in Apotheke

In der Nordhäuser Straße wurde zwischen Samstag, 16:45 Uhr und Montag, 7:45 Uhr, in eine Apotheke eingebrochen. Die Diebe gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in den Keller des Gebäudes. Im Anschluss wurden mehrere Türen im Gebäude aufgebrochen, dadurch gelangten die Einbrecher auch in den Verkaufsraum der Apotheke und entwendeten Bargeld in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07964 330001 beim Polizeiposten Tannhausen zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag gegen 2:00 Uhr einen in der Bahnhofstraße geparkten VW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 358-0 zu melden.

Aalen: Mit Fahrrad gestürzt

Ein 59-Jähriger fuhr am Montag gegen 14:10 Uhr auf der Rötenbergstraße in Richtung Aalen. Aus unbekannten Gründen kam er kurz vor dem Kreisverkehr zu weit rechts an den Fahrbahnrand und stürzte alleinbeteiligt. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Aalen: Fahrraddiebstahl

Diebe entwendeten zwischen Samstag und Montag ein Fahrrad der Marke Pegasus, welches gesichert in einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Rombacher Straße abgestellt war. Zeugen, die Angaben zum Dieb oder Verbleib des Rades machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Nummer 07361 524-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell