POL-SI: Einbruch in Kita: Bargeld und Mobiltelefon entwendet - #polsiwi

Siegen-Bürbach (ots) - Am vergangenen Freitagabend (26.01.2024) ist ein 36-Jähriger in Siegen festgenommen worden. Gegen 22:30 Uhr wurden Polizisten in die Rüntestraße in Bürbach gerufen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Mann beim Diebstahl aus einem Pkw beobachtet. Da der Tatverdächtige sich nicht ausweisen konnte, wurde er zunächst auf die Polizeiwache nach ...

mehr