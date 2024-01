POL-SI: Polizisten bewiesen gutes Gespür- 36-Jähriger in Untersuchungshaft- #polsiwi

Kreuztal-Krombach (ots) - Am 27. November 2023 ist es in einem Discounter in Kreuztal-Krombach zu einem Geldbörsendiebstahl aus einer geöffneten Handtasche gekommen. In der Folge kommt es zu Geldabhebungen mit der entwendeten EC-Karte. Die 83-jährige Geschädigte war gegen 11:00 Uhr bis 11:15 Uhr in einem Geschäft in der Hagener Straße. Die Handtasche war für ...

mehr