Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Rund 6.000 Euro Schaden nach Ausparken

In einem Zeitraum von etwa 9:30 bis 11:50 Uhr am Dienstag wurde ein Fahrzeug des Herstellers Seat Ibiza in einer Tiefgarage am Schweinemarktplatz auf der 1. Ebene ordnungsgemäß abgestellt und anschließend beschädigt. Das Blaue Fahrzeug wurde in diesem Zeitraum von der Fahrertüre über die hintere Türe bis hin zur Stoßstange beschädigt, wodurch ein Sachschaden von rund 6.000 Euro beziffert wurden. An dem Seat konnten anschließend Spuren von einer rötlichen Farbe festgestellt werden. Zeugen, welche Hinweise zum Verursacherfahrzeug bzw. zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 in Verbindung zu setzen.

Gaildorf: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 07:30 Uhr und 13:55 Uhr einen in der Schloßstraße am Fahrbahnrand geparkten Mercedes und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

