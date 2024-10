Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung; Diesel aus Lkw gestohlen

Reutlingen (ots)

-Betzingen (RT): Bei Fahrradunfall verletzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine 82 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen an der Einmündung Im Gässle/ Im Dorf erlitten. Die 82-Jährige wollte kurz nach acht Uhr von der Straße Im Gässle kommend in Richtung Im Dorf abbiegen. Dabei übersah diese einen von links kommenden 60-Jährigen auf dessen Fahrrad. In Folge der Kollision stürzte die 82-Jährige. Nach erfolgter medizinischer Erstversorgung wurde die Radfahrerin zur weiteren Untersuchung und Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der 60 Jahre alte Radfahrer blieb unverletzt. (mk)

Frickenhausen (ES): Unter Alkoholeinfluss von Fahrrad gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 74 Jahre alte Frau beim Sturz mit ihrem Fahrrad am Sonntagabend auf der Beurener Straße erlitten. Die Radlerin war gegen 18.45 Uhr auf der Beurener Straße in Richtung Linsenhofen unterwegs, als sie am Ortseingang beim Heranrollen an eine Ampel stürzte. Zeugen kümmerten sich um die Leichtverletzte, die in der Folge vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Da ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest einen vorläufigen Wert von über zwei Promille ergeben hatte, musste sie dort auch eine Blutprobe abgeben. (rd)

Frickenhausen (ES): Auseinandersetzung in Gasthaus

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Sonntagabend in einem Gasthaus in der Hauptstraße gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war es kurz vor 19.30 Uhr im Zuge des Bezahlvorgangs zu einem verbalen Streit zwischen drei zunächst unbekannten Gästen und zwei Mitarbeitenden gekommen. Im anschließenden Handgemenge sollen die Gäste diesen leichte Verletzungen zugefügt haben. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Das Trio war anschließend zu Fuß geflüchtet. Bei einer eingeleiteten Fahndung konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 25 und 29 Jahren in der Tischardter Straße angetroffen werden. Da der Jüngere versuchte, sich der anschließenden Kontrolle zu entziehen, mussten ihm Handschließen angelegt werden. Beide Beschuldigte wurden zum Polizeirevier gebracht, das sie nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wieder verlassen konnten. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen, insbesondere zum dritten, derzeit noch unbekannten Tatverdächtigen aufgenommen. (rd)

Ammerbuch (TÜ): Lkw aufgebrochen und Diesel gestohlen

Ein unbekannter Täter hat sich von Freitag auf Montag an einem geparkten Lkw Mercedes Actros in Altingen in der Straße Im Marxle zu schaffen gemacht. Zwischen 19.45 Uhr und 7.30 Uhr beschädigte der Täter den Tankdeckel des Lkw und stahl mehrere hundert Liter Diesel-Kraftstoff. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Ammerbuch ermittelt. (gj)

