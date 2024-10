Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Ladendiebe, Diebstahlsdelikte, Brände bzw. Rauchentwicklung, erfolgreiche Vermißtensuche, Einbruch, Gewahrsam

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Am Samstag gegen 15.40 Uhr ist es auf der B 312 bei Metzingen zu einem Auffahrunfall gekommen. Der 19 -jährige Fahrer eines Pkw Opel Vectra befuhr die B 312/B28 von Reutlingen kommend in Richtung Metzingen. Nach dem Abzweig der B 28 in Richtung Bad Urach befuhr er die B 312 weiter in Richtung Riederich. Wegen der Fahrbahnverengung von zwei auf einen Fahrstreifen hatte sich dort ein Rückstau gebildet, was vom ihm zu spät erkannt wurde. In der Folge prallte er auf einen sich am Stauende befindlichen Pkw Kia Sportage, welcher durch die Wucht des Aufpralls nach links in die Schutzplanke geschleudert wurde. Die 40 -jährige Fahrerin des Kia wurde hierbei leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen und der Schutzplanke entstand Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Metzingen (RT): Nach Verkehrsunfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Samstagmorgen gegen 9.25 Uhr auf der B 312 ereignet hat. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr mit seinem dunkelgrünen VW Golf die B 312 von der Anschlussstelle Metzingen-Süd kommend in Fahrtrichtung B 28 / B 313. Kurz nach dem zweispurigen Bereich kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte hier in die Leitplanken. Im weiteren Verlauf wurde der VW Golf wieder auf die Fahrbahn abgewiesen, drehte sich mehrfach um die eigene Achse und kam letztendlich auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Sowohl die hinter dem VW Golf fahrenden Fahrzeuge als auch die Fahrzeuge im Gegenverkehr Richtung Metzingen mussten bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Unfallfahrzeug zu verhindern. Durch den Zusammenstoß mit der Leitplanke wurde der VW Golf, bei dem es sich um ein älteres Modell III oder IV handeln soll, erheblich beschädigt, blieb jedoch fahrbereit. Der Fahrer des VW Golf stieg im Anschluss aus seinem Fahrzeug aus, begutachtete die Schäden an seinem Pkw und flüchtete dann mit hoher Geschwindigkeit auf der B 312 in Fahrtrichtung Stuttgart. Zum Fahrer ist bislang lediglich bekannt, dass er schwarze Haare haben und 25 bis 30 Jahre alt sein soll. Ob sich dieser bei dem Verkehrsunfall verletzt hat, ist beim derzeitigen Sachstand noch unklar. Der Sachschaden an den durch den Unfall beschädigten Leitplankenelementen wird mit etwa 3.000 Euro beziffert. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme konnten mehrere Spuren zur Identifizierung des VW Golfs sichergestellt werden. Mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall oder dem Unfallfahrzeug machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 07123/924-0 beim Polizeirevier Metzingen zu melden.

Metzingen (RT): Ladendiebe festgenommen

Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls in der Metzinger Outletcity ermittelt das Polizeirevier Metzingen gegen einen 57 -jährigen Mann und eine 45 -jährige Frau. Die beiden Beschuldigten entwendeten am Samstagabend gegen 19 Uhr in einem Verkaufsraum eine Jacke und einen Pullover im Gesamtwert von über 450 Euro, indem sie die Warensicherungen professionell entfernten. Hierbei konnten sie jedoch durch Angestellte des Ladens und den Sicherheitsdienst überführt und festgehalten werden. Im Rahmen der Durchsuchung der beiden Personen konnte durch die Polizei entsprechendes Werkzeug zum Entfernen der Warensicherungen aufgefunden und sichergestellt werden. In den Einkaufstaschen und dem Pkw der beiden Beschuldigten wurde zudem weiteres Diebesgut von mehreren Firmen aus der Outletcity aufgefunden. Der Gesamtwert des hier sichergestellten Diebesguts kann bislang noch nicht beziffert werden. Beide Beschuldigte wurden nach Abschluss der strafprozessualen Sofortmaßnahmen wieder entlassen und müssen sich nun wegen der Diebstahlsdelikte verantworten. Die Ermittlungen zur Herkunft des aufgefundenen Diebesguts dauern an.

Dettingen an der Erms (RT): Seniorin bestohlen (Zeugenaufruf)

Eine 76 Jahre alte Frau ist am Samstagmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Im Schwöllbogen bestohlen worden. Die 76 -Jährige wollte gegen 13.45 Uhr auf dem Parkplatz ihre Einkäufe in ihr Fahrzeug laden, als sie von einem bislang unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser bat sie, Geld zu spenden und einen Spendennachweis auf einem Klemmbrett auszufüllen. Hierfür würde ihr der Mann beim Einladen der Einkäufe in ihr Auto helfen. Die Seniorin übergab dem Mann 20 Euro Bargeld und legte ihre Geldbörse, aus welcher sie die Geldscheine entnommen hatte, anschließend in den Kofferraum ihres Fahrzeugs. Als sich der Mann im weiteren Verlauf von ihrem Auto entfernte, stellte die 76 -Jährige fest, dass ihre Geldbörse aus dem Kofferraum fehlte, woraufhin sie den Mann ansprach. Dieser händigte ihr den Geldbeutel wieder aus und verließ die Örtlichkeit. Erst später stellte die Dame fest, dass ihr der unbekannte Mann mehrere hundert Euro Bargeld aus dem Geldbeutel entnommen hatte. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen vor Ort wurde festgestellt, dass ggfs. ein silberner Pkw Mazda mit polnischem Kennzeichen mit dem Sachverhalt in Verbindung stehen könnte. Der Mann selbst konnte auch im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Zu ihm kann lediglich gesagt werden, dass er etwa 40 Jahre alt und komplett schwarz gekleidet war. Zeugen, die Angaben zu dem Bettler auf dem Parkplatz des Supermarktes oder zu verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Bereich machen können, werden gebeten, sich unter Tel.: 07123/924-0 beim Polizeirevier Metzingen zu melden.

Ostfildern- Scharnhauser Park: Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Am Samstag gegen 14.45 Uhr befuhr die 48 -jährige Fahrerin eines Pkw BMW 118i die Niemöllerstraße in Richtung Kreuzbrunnenstraße und bremste ihr Fahrzeug an der Lichtzeichenanlage ab, da diese auf orange umschaltete. Die nachfolgende 36 -jährige Fahrerin eines Pkw VW Tiguan erkannte dies zu spät und fuhr auf den BMW auf, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzog. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Ostfildern-Nellingen (ES): Feuerwehreinsatz nach Rauchentwicklung (Zeugenaufruf)

Am Samstag gegen 17.10 Uhr sind die Rettungskräfte zu einem leerstehenden Gebäude in der Kaiserstraße ausgerückt, nachdem dort schwarzer Rauch gemeldet worden war, welcher aus einem Kellerfenster aufstieg. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war im Bereich eines leeren Öltanks im Keller ein Brand ausgebrochen, welcher von der Feuerwehr gelöscht werden konnte, bevor dieser auf das Gebäude übergriff. Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden, dieser dürfte sich jedoch in Grenzen gehalten. Neben der Feuerwehr Ostfildern war auch der Rettungsdienst vorsorglich vor Ort. Die Kaiserstraße musste während der Löscharbeiten gesperrt werden. Kurz vor Ausbruch des Brandes waren an dem betreffenden Kellerfenster mehrere Jugendliche beobachtet worden, welche offensichtlich Gegenstände durch das Fenster in den Keller geworfen hatten. Das Polizeirevier Filderstadt hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0711/7091-3.

Wendlingen (ES): Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Am Samstag gegen 12.25 Uhr ist es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Insassinnen eines Kleinbusses leicht verletzt worden sind. Der 36 -jährige Fahrer eines Pkw BMW wollte von der Zufahrt eines Einkaufsmarktes in die Bahnhofstraße einfahren und hielt zunächst am Einmündungsbereich an. Der 63 -jährige Fahrer des Kleinbusses befuhr die Bahnhofstraße aus Sicht des BMW-Fahrers von links kommend und soll laut dessen Angaben den rechten Fahrtrichtungsanzeiger gesetzt haben. In der Annahme, der Kleinbus wolle nach rechts in die Zufahrt zum Einkaufsmarkt abbiegen, fuhr der BMW in die Bahnhofstraße ein, weshalb der Fahrer des Kleinbusses, welcher tatsächlich geradeaus weiterfahren wollte, eine Vollbremsung bis zum Stillstand machen musste. Hierdurch konnte zwar ein Zusammenstoß verhindert werden, durch die Vollbremsung erlitten jedoch zwei 71 und 88 Jahre alte Mitfahrerinnen im Kleinbus leichte Verletzungen. Die 71-Jährige begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung, die 88-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gefahren.

Nürtingen (ES): Erfolgreiche Vermisstensuche

Am Samstag gegen 14.20 Uhr ist ein 76 -jähriger Mann aus einem Seniorenzentrum in Nürtingen vermisst gemeldet worden. Da eine hilflose Lage nicht auszuschließen war, wurden in die Suchmaßnahmen neben mehreren Streifen des Polizeireviers Nürtingen auch ein Polizeihubschrauber und ein Mantrailer-Suchhund des Polizeipräsidiums Einsatz eingebunden. Der Senior konnte durch eine Streife gegen 16.30 Uhr im Stadtgebiet Nürtingen wohlbehalten angetroffen und in das Seniorenzentrum zurückgebracht werden.

Oberboihingen (ES): Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Am Sonntag gegen 00.50 Uhr hat sich in Oberboihingen ein Verkehrsunfall ereignet, nach welchem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr der 72 -jährige Fahrer eines Audi A3 die Karlstraße in Richtung Rainstraße und wollte nach links in die Heuspachstraße abbiegen. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Regenrinne eines Gebäudes in der Rainstraße. Obwohl hierbei ein Schaden in Höhe von 7.000 Euro entstand, entfernte sich der 72 -jährige von der Unfallstelle. Das beschädigte Unfallfahrzeug konnte wenig später im Rahmen der Fahndung parkend in der Heuspachstraße aufgefunden werden. Im Rahmen der Überprüfung des Fahrzeughalters, der mutmaßlich das Fahrzeug auch geführt hatte, wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ihm wurden Blutproben entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Weilheim an der Teck (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Unbekannte Täter sind am Samstag in der Zeit zwischen zehn Uhr und 21.15 Uhr in ein Wohnhaus im Boschweg eingebrochen. Nach Aufhebeln eines Fensters drang die Täterschaft in das Wohnhaus ein. Im Anschluß wurden mehrere Schränke und Schubladen durchsucht und Bargeld und Schmuck entwendet. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurensicherung erfolgte durch Spezialisten der Kriminaltechnik.

Tübingen (TÜ): Störer in Gewahrsam genommen

Mehreren Strafanzeigen und einer polizeilichen Kostenrechnung sieht ein 57 -jähriger Störer entgegen, der im Verlauf des Samstags mehrfach negativ aufgefallen ist und schließlich in Gewahrsam genommen werden musste. Am Samstagvormittag war der 57 -Jährige bereits im Vorraum des Hauptbahnhofs Tübingen aufgefallen, weil er hier Passanten angepöbelt hatte. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen spuckte der Störer in Richtung eines Polizeibeamten und musste gewaltsam aus dem Bahnhofsgebäude verbracht werden. Für weitere Störungen wurde ihm bereits hier der Beseitigungsgewahrsam angedroht. Gegen 19.45 Uhr meldete sich ein Bürger bei der Polizei und meldete eine alkoholisierte männliche Person, die im Bereich der Bushaltestelle in der Friedrich-Dannenmann-Straße auf Fahrzeuge einschlagen würde. Bei dieser gemeldeten Person handelte es sich erneut um den 57 Jahre alten Störer. Gegenüber der vor Ort eingesetzten Streife des Polizeireviers Tübingen verhielt sich der Mann an der Örtlichkeit direkt verbal aggressiv und konnte sich zudem nicht ausweisen. Während er durchsucht wurde, spuckte der Kontrollierte mehrfach in Richtung der Streifenbesatzung, verfehlte diese jedoch. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens und weiterer zu erwartenden Störungen wurde dem Aggressor nun der Gewahrsam erklärt. Im weiteren Verlauf sollte er zur Dienststelle verbracht werden. Während des Transports beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten durchgehend mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Der 57 -Jährige musste die darauffolgende Nacht in einer polizeilichen Arrestzelle verbringen und wurde erst am Sonntagmorgen wieder auf die Straße entlassen. Bei einer Überprüfung der betroffenen Fahrzeuge in der Friedrich-Dannenmann-Straße konnten keine Beschädigungen festgestellt werden. Der Störer muss sich nun jedoch strafrechtlich für sein Verhalten am Samstag verantworten. Des Weiteren wird ihm die unfreiwillige Übernachtung bei der Polizei in Rechnung gestellt.

Rottenburg-Hailfingen (TÜ): Rauchentwicklung in Wohnung

Starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Spielbergstraße hat am Samstagmittag zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Gegen 14 Uhr wurde zunächst die Rettungsleitstelle und in der Folge auch die Polizei verständigt, nachdem Rauch in der Wohnung eines Rollstuhlfahrers festgestellt worden war. Andere Hausbewohner hätten den Mann jedoch bereits aus der Wohnung und in Sicherheit gebracht. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass der 80 -jährige Bewohner in seinem Kamin ein Feuer entfacht hatte. Aufgrund einer Fehlbedienung konnte der Rauch jedoch nicht über den Schornstein abziehen und zog in die Wohnung. Beim Versuch, das Kaminfeuer unter Kontrolle zu bringen, stürzte der 80 -Jährige aus seinem Rollstuhl und blieb vor dem Kamin liegen. Er war jedoch noch in der Lage, einen Hausnotruf abzusetzen, woraufhin die Rettungskräfte entsandt wurden. Die Freiwillige Feuerwehr Rottenburg kam mit den Abteilungen Rottenburg, Hailfingen und Seebronn vor Ort. Seitens des Rettungsdienstes wurde unter anderem ein Rettungswagen entsandt. Der 80 -Jährige blieb vermutlich auch aufgrund des schnellen Eingreifens der Bewohner glücklicherweise unverletzt, musste jedoch durch den Rettungsdienst aufgrund seines körperlichen Allgemeinzustands in eine Klinik gebracht und hier medizinisch untersucht werden. Das im Kamin brennende Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht und die Wohnung anschließend ausreichend belüftet. Durch Beamte des Polizeireviers Rottenburg konnten abschließend Angehörige des 80 -Jährigen verständigt werden.

Balingen (ZAK): Trickdieb unterwegs

Am Samstag gegen 12.00 Uhr ist es in Balingen zu einem Trickdiebstahl gekommen. Unter dem Vorwand Handwerker zu sein und die Rauchmelder überprüfen zu müssen, erschlich er sich Zutritt zu einer Wohnung in der Ostdorfer Straße. Hier fragte er zunächst nach einem Glas Wasser und später nach Zucker, worauf sich die Geschädigte jeweils kurzfristig in die Küche begab. Zwischenzeitlich gelang es dem Mann aus einer Schublade Bargeld zu entwenden. Der Täter soll 65 bis 70 Jahre alt und etwa 170 cm groß gewesen sein. Er hatte kurze graue Haare und ein osteuropäisches Erscheinungsbild.

Balingen (ZAK): Alkoholisiert mit Fahrrad gestürzt

Am Sonntag um 00.34 Uhr ist ein 34 -jähriger Mountainbikefahrer in der Schweizer Straße alleinbeteiligt gestürzt. Der erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stehende Radfahrer kam mit dem Vorderrad gegen den Bordstein und stürzte anschließend auf den Gehweg. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik eingeliefert, welche er zwischenzeitlich bereits wieder verlassen konnte. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Albstadt-Ebingen (ZAK): Unfall fordert drei Leichtverletzte

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 20.40 Uhr ereignet hat. Die 27 -jährige Fahrerin eines Pkw BWM 530D befuhr zunächst die Langwatte in Richtung Kreisverkehr, in welchem sie offensichtlich zu stark beschleunigte, sodass das Heck des BMW ausbrach. In der Folge geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam in der Truchtelfinger Straße nach rechts von der Fahrbahn ab, überquerte den dortigen Gehweg und prallte mit der Fahrzeugfront gegen einen Baum. Hier wurde der Pkw nach links gedreht und kam schließlich auf der Truchtelfinger Straße zum Endstand. Neben der Fahrerin erlitten auch ihre 20 -jährige Mitfahrerin sowie ein 20 -jähriger Mitfahrer leichte Verletzungen. Alle drei wurden zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der nicht mehr fahrbereite BMW wurde von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt. Die Feuerwehr Albstadt war zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz.

Burladingen (ZAK): Mit Traktor verunglückt

Am Samstag gegen 06.50 Uhr ist es im Ortsteil Stetten u.H. zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der 78 -jährige Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine der Marke Klöckner-H-Deutz befuhr den Verbindungsweg von der Hinterburgstraße in Richtung Sportplatz und kam vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache nach links von der Fahrbahn ab und rutschte etwa fünf Meter eine Böschung hinunter. Hierbei wurde der Fahrer aus der Zugmaschine geschleudert und unter dem mittlerweile umgestürzten Traktor eingeklemmt. Er wurde von Einsatzkräften der verständigten Feuerwehr Stetten befreit und im Anschluss durch den Rettungsdienst mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Am Traktor entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell