Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gebäudebrand

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Gebäudebrand

Am Freitagabend ist es zum Brand eines Wohnhauses in der Straße Im Gansbrunnen gekommen. Kurz vor 20 Uhr teilten mehrere Anrufer bei der Polizei und der Rettungsleitstelle Flammen aus dem Dachgeschoss mit. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Dachgeschoss bereits in Vollbrand. Durch die Einsatzkräfte konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Löscharbeiten, die sich auf Grund immer wieder aufflammender Glutnester schwierig gestalten, dauern derzeit noch an. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei übernommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde kein Bewohner verletzt. Der Sachschaden des nicht mehr bewohnbaren Gebäudes beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro. Neben der Feuerwehr, die mit ca. 50 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen vor Ort war, war auch der Rettungsdienst mit ca. 13 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen eingesetzt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

