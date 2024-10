Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Brände

Reutlingen (ots)

Auf Verkehrsinsel aufgefahren

Sachschaden in Höhe von rund 16.200 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag an der Einmündung Silberburgstraße/B28 entstanden. Ein 77-Jähriger wollte um kurz vor elf Uhr mit einer Mercedes C-Klasse von der B28 aus Richtung Stuttgart kommend auf die Silberburgstraße einfahren. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr auf die dortige Verkehrsinsel und kollidierte mit einem dort befindlichen Verkehrszeichen. Durch den Aufprall wurden Teile des Verkehrszeichens gegen einen, in Gegenrichtung stehenden, Smart einer 30-Jährigen geschleudert. Verletzte wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mk)

Münsingen (RT): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus im Krokusweg ist am Donnerstagabend eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 17.55 Uhr und 20.30 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Dort durchsuchte der Einbrecher sämtliche Räume. Das Polizeirevier Münsingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. (mk)

Reutlingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Auf rund 27.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 19-Jähriger am frühen Freitagmorgen auf dem Achalmer Sträßle verursacht hat. Der Heranwachsende war gegen zwei Uhr mit seinem Mercedes AMG auf dem Achalmer Sträßle bergab in Richtung Reutlingen unterwegs, als seinen Angaben zufolge in einer Rechtskurve ein Tier die Fahrbahn überquert haben soll. Weil er den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge nicht mit angepasster Geschwindigkeit, sondern viel zu schnell unterwegs war, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und rutschte mit seinem Wagen eine etwa zwei Meter tiefe Böschung hinunter. Der Unfallverursacher und seine beiden Mitfahrer im Alter von 18 und 19 Jahren blieben zum Glück unverletzt. Der Mercedes war nach dem Unfall allerdings so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden musste. (cw)

Grafenberg (RT): Matratze angezündet

Zum Brand einer Matratze in der Hofeinfahrt eines Wohngebäudes sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend in die Nürtinger Straße ausgerückt. Gegen 18.13 Uhr waren die Rettungsleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten anrückte, konnte den Brand der Matratze, die unter einem Baum in der Einfahrt lag schnell löschen, sodass keine Gefahr für ein Übergreifen auf das Wohngebäude entstand. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nicht. Offenbar sollten Teile der Matratze als Grillanzünder von einer zum Haus gehörenden Person verwendet werden. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Metzingen (RT): Beinahe-Brand durch Kachelofen

In die Stuttgarter Straße sind Polizei und Feuerwehr am Donnerstagnachmittag, kurz nach 15.30 Uhr, ausgerückt. Mehrere Zeugen hatten beobachtet, wie Rauch aus dem Dachstuhl eines Wohnhauses drang und daraufhin den Notruf getätigt. Durch die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort war, konnte im Gebäudeinneren ein völlig verrauchter Dachstuhl festgestellt werden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten Bewohner des Hauses einen bereits stillgelegten Kachelofen angeheizt, dessen Schornstein nicht ins Freie führte, sodass sich der Rauch infolgedessen im Gebäudeinnere ausgebreitet hatte. Personen wurden nicht verletzt, ebenso entstand kein Sachschaden. Die Feuerwehr sorgte für die Entlüftung des Gebäudes. (gj)

Nürtingen (ES): Einbruch in Oberensingen

In Oberensingen hat am frühen Mittwochmorgen ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. Wohl gegen 00.30 Uhr drang der Täter gewaltsam über ein Fenster in einen Laden am Lindenplatz ein und suchte im Inneren nach Stehlenswertem. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Unbekannte unter anderem Tabakwaren. Der angerichtete Sachschaden und der Wert des Diebesgutes dürften sich insgesamt auf einen vierstelligen Betrag summieren. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (mr)

Ostfildern (ES): Brand in Ruit

In einem Zimmer einer Gemeinschaftsunterkunft in der Brunnwiesenstraße ist am Freitagmorgen aus noch unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Gegen 6.20 Uhr rückten die Rettungs- und Einsatzkräfte nach Ruit aus, nachdem ein Zeuge das Feuer gemeldet hatte. Die Flammen im ersten Obergeschoss, die unter anderem Zeitschriften und weitere Gegenstände erfasst hatten, konnten rasch gelöscht werden. Die Feuerwehr belüftete außerdem das Gebäude. Die Bewohner, die zuvor evakuiert worden waren, konnten nach Beendigung des Einsatzes in ihre Zimmer zurückkehren. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Der Sachschaden beträgt vorläufigen Schätzungen zufolge circa 2.000 Euro. (mr)

Filderstadt (ES): Nicht aufgepasst und verunglückt

Unachtsamkeit dürfte die Ursache eines Verkehrsunfalls gewesen sein, den ein 58-Jähriger am Donnerstagmittag auf der B27 verursacht hat. Der Mann war gegen 13.50 Uhr mit seinem Pkw Renault zwischen der Anschlussstelle Filderstadt-Ost und der Ausfahrt B312/Aichtal in Richtung Tübingen unterwegs. Dabei geriet er vermutlich aufgrund Unachtsamkeit nach links und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Im Anschluss schleuderte sein Wagen über alle Fahrstreifen nach rechts, prallte ins Straßenbankett und kam in der Böschung zum Stillstand. Der Lenker erlitt hierbei leichte Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Pkw, an dem Totalschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro entstand, wurde abgeschleppt. Der Sachschaden an der Leitplanke wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. (gj)

Rottenburg (TÜ): Motorradfahrer von Fahrbahn abgekommen

Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf Höhe des Kreisverkehrs zwischen Altingen und Kayh entstanden. Ein 19-Jähriger war kurz nach 18 Uhr mit seiner Kawasaki von Altingen kommend in Richtung Kayh unterwegs. Dabei kam er auf Höhe des dortigen Kreisverkehrs von der Fahrbahn ab und rutschte eine Böschung hinab. Das Motorrad kam dabei im Bachlauf neben der Fahrbahn zum Stillstand und wurde so beschädigt, dass Betriebsstoffe ausliefen. Um diese zu beseitigen war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und sieben Feuerwehrleuten sowie der Notdienst des Landratsamts vor Ort. (mk)

Haigerloch (ZAK): Zu schnell unterwegs

Zu schnell unterwegs war ein 23-Jähriger, der am Freitagmorgen auf der B463 zwischen Stetten bei Haigerloch und Owingen einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der junge Fahrer war gegen 1.40 Uhr mit seinem Audi A3 auf der Bundesstraße von Owingen kommend, in Richtung Stetten unterwegs. Auf Höhe der Tankstelle am Ortseingang soll, wie er angab, ein Tier die Fahrbahn überquert haben. Weil er den polizeilichen Ermittlungen zufolge seine Geschwindigkeit nicht angepasst hatte und zu schnell unterwegs war, verlor er in der dortigen Rechtskurve die Kontrolle über seinen Audi und knallte in die rechten Leitplanken. Nachfolgend kam der Wagen ins Schleudern, drehte sich auf der Fahrbahn mehrfach um die eigene Achse, bevor er mit dem Heck voraus nach links von der Fahrbahn ab- und im Grünstreifen zum Stehen kam. Der Fahrer und seine 22 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt. Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro. (cw)

Bisingen (ZAK): Vor Kontrolle geflüchtet

Ein 16 Jahre alter Motorrollerfahrer hat am Donnerstagnachmittag versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Kurz vor 17.30 Uhr war einer Streifenwagenbesatzung ein Kleinkraftrad aufgefallen, das im Bereich der Straße Im Kloster unterwegs war. Die Anhaltesignale des Streifenwagens missachtend, versuchte der 16-jährige Fahrer mit seinem Peugeot-Roller zu flüchten und bog in die Straße Untere Klingen ab. Nachdem sich die Streifenwagenbesatzung vor das Zweirad gesetzt hatte, versuchte der Jugendliche mit seinem Gefährt zu wenden und stürzte dabei. Er wurde mit leichten Verletzungen durch einen Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Nach den bisherigen Ermittlungen der Beamten besteht der Verdacht, dass am Roller technische Veränderungen vorgenommen wurden, die zu einer höheren Geschwindigkeit führen. Der 16-Jährige besitzt hierfür jedoch nicht die erforderliche Fahrerlaubnis und zudem besteht für den Roller kein aktueller Versicherungsschutz. Das Zweirad, an dem Sachschaden in Höhe von 300 Euro entstand, wurde zur weiteren Überprüfung sichergestellt. (gj)

