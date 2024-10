Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Hilfeleistung, Einbruch, Brände, Auseinandersetzung, Fahrzeugrennen, Unfall mit Schwerverletzten

Lichtenstein (RT): Durch Garagentor eingeklemmt

Eine Seniorin ist in Lichtenstein-Unterhausen von ihrem eigenen Garagentor eingeklemmt worden. Die 84-Jährige wurde durch das schließende Tor zur Seite gedrückt und kam darunter zum Liegen. Hierbei wurde ihr Bein eingeklemmt. Passanten waren zufällig auf den Umstand aufmerksam geworden und informierten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte das Garagentor anheben und die Frau befreien. Nach einer Untersuchung durch den angeforderten Rettungsdienst vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Frau glücklicherweise unverletzt geblieben war.

Dettingen an der Erms (RT): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Arndtstraße ist von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. Der unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen. Über den entstandenen Sachschaden sowie das Diebesgut liegen noch keine konkreten Angaben vor. Der Polizeiposten Bad Urach hat zusammen mit Experten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.

Esslingen (ES): Brand in Seniorenzentrum

Leicht verletzt wurde eine Seniorin am Donnerstag in den frühen Morgenstunden in einem Pflegeheim in Pliensauvorstadt. Gegen 04.15 Uhr fiel eine Nachttischlampe auf die Bettdecke der 88-Jährigen und steckte diese in Brand. Die Geschädigte kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Esslingen und der Rettungsdienst waren mit mehreren Kräften vor Ort.

Hochdorf (ES): Maschine in Brand geraten

Zu einem Maschinenbrand mussten am Mittwochnachmittag die Rettungskräfte in die Straße Ostring ausrücken. Gegen 16.30 Uhr waren in einer Fertigungshalle eines Maschinenbaubetriebs eine Lasermaschine, sowie deren Anbauteile in Brand geraten. Auslösegrund dürfte vermutlich ein technischer Defekt gewesen sein. Die Feuerwehr Hochdorf war mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand rasch löschen. Personen wurden nicht verletzt, der entstandene Sachschaden an der Maschine und der Fertigungshalle wurde auf 1,5 Mio. Euro geschätzt.

Wendlingen (ES): Mutmaßliches Fahrzeugrennen gestoppt (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Esslingen ermittelt gegen die Fahrer eines Ferrari 488 und Porsche 911, welche sich am Mittwochnachmittag auf der B 14, B 10 und B 313 ein Kraftfahrzeugrennen geliefert haben sollen. Die Fahrt ging von Fellbach kommend bis nach Wendlingen. Gegen 15 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei die auffällige Fahrweise der Sportwagen mit, welche unter anderem den Verkehr abbremsten und gefährlich überholten. Hierbei kam es mehrfach zu kritischen Verkehrssituationen. Beide hochmotorisierten Fahrzeuge konnten schließlich auf der B 313 Höhe Wendlingen von mehreren Streifenwagen angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Die Fahrer müssen nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Wer Angaben zur Fahrweise der beiden Fahrzeuglenker machen kann oder hierdurch selbst gefährdet wurde, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 bei der Polizei zu melden.

Rottenburg (TÜ): Auseinandersetzung

Wegen einer körperlichen Auseinandersetzung musste die Polizei zu einer Veranstaltung im Jugendhaus Hemmendorf ausrücken. Bei einem Fest mit etwa 200 Personen kam es am Mittwoch gegen 22.40 Uhr zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 55-jährigen Anwohners, welcher leicht verletzt wurde. Der Geschädigte bemerkte randalierende Personen vor seiner Haustür und wollte diese zur Rede stellen. Hierbei wurde er unvermittelt von hinten von mehreren männlichen unbekannten Personen angergriffen und gegen den Hinterkopf geschlagen. Als die eingesetzten Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, war die Täterschaft bereits geflüchtet. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bisingen (ZAK): Verlorener Anhänger auf der B 27

Am Mittwoch, gegen 16.15 Uhr hatte eine Verkehrsteilnehmerin großes Glück, dass es nicht zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen ist. Die 68-jährige Fahrerin eines Pkw BMW mit Anhänger befuhr die B 27 von Hechingen kommend in Richtung Balingen. In Höhe Bisingen löste sich aus unbekannten Gründen plötzlich der Anhänger aus der Anhängerkupplung, machte sich selbstständig und rollte aber nach rechts in den Grünstreifen. Die Besatzung eines zufällig vorbeikommenden Rettungsdienstfahrzeugs sicherte die Gefahrenstelle bis zum Eintreffen der Polizei ab und mit vereinten Kräften konnte der einachsige Anhänger wieder am Fahrzeug angebracht werden. Es kam zu keinem Sachschaden und andere Verkehrsteilnehmer waren nicht gefährdet worden.

Straßberg (ZAK): Verkehrsunfall im Gegenverkehr mit Verletzten

Am Mittwochabend hat sich auf der B 463, Höhe Straßberg ein Verkehrsunfall ereignet, bei welchem zwei Personen schwer verletzt wurden. Der 36-jährige Fahrer eines Pkw Tesla befuhr gegen 18.05 Uhr die B463 von Sigmaringen kommend in Fahrtrichtung Winterlingen. Auf Höhe Straßberg wollte er mehrere vor ihm fahrende Pkw überholen und übersah hierbei den entgegenkommenden Pkw BMW einer 69-Jährigen, welche in Fahrtrichtung Sigmaringen unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge prallten nahezu frontal gegeneinander. Beide Fahrzeuglenker wurden schwer verletzt durch den Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 60.000 Euro und beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

