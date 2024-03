LPI-GTH: Notstromaggregat entwendet

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - In der Nacht vom 16. auf den 17. März wurden in der Friedrich-Perthes-Straße ein Grundstückszaun und eine Werbesäule beschädigt. Hinweise zu dem oder den Tätern gibt es derzeit nicht. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 300 Euro geschätzt. Hinweise, die zur Aufklärung der Sachbeschädigung führen, werden von der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und Angabe der Bezugsnummer 0070567/2024 entgegengenommen. (av) ...

