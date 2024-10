Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Pkw-Aufbruch; Einbruch in Einfamilienhaus; Streitigkeiten; Psychisch Auffälliger; Brand

Reutlingen (ots)

Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag verletzt worden. Gegen 11.40 Uhr war ein 56 Jahre alter Mann mit einem BMW auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Pomologie unterwegs. An der Kreuzung mit der Hindenburgstraße, bei der es sich um eine Fahrradstraße handelt, hielt er zunächst an und fuhr daraufhin weiter. In der Folge kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden 80-Jährigen auf einem Pedelec. Der Senior stürzte zu Boden und zog sich ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 1.200 Euro. (mr)

Pfullingen (RT): Unimog gegen Brücke geprallt

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ist es am Dienstagnachmittag gekommen. Gegen 14.20 Uhr befuhr ein 41 Jahre alter Mann mit seinem Unimog die Straße Im Kühnenbach Richtung Große Heerstraße. Weil er offensichtlich vergessen hatte, den am LKW angebauten Kran einzufahren, prallte er mit diesem gegen die Brücke der B312. Durch die heftige Kollision stürzte das Fahrzeug um. Der 41-jährige Fahrer konnte sich aus dem beschädigten Fahrzeug selbst befreien und blieb glücklicherweise unverletzt. Der Schaden am Unimog wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Nach einer ersten Überprüfung der Brücke konnten an dieser keine statischen Schäden festgestellt werden. Zur Bergung des schwerbeschädigten Fahrzeugs war ein Autokran notwendig. Aufgrund der aufwändigen Räumungs- und Bergemaßnahmen musste der betroffenen Straßenbereich für fünf Stunden gesperrt werden. (gj)

Esslingen (ES): Pkw aufgebrochen

Ein in der Fritz-Müller-Straße in Oberesslingen abgestellter Pkw ist von Dienstag auf Mittwoch zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen 20.30 Uhr und sechs Uhr versuchte der unbekannte Täter zunächst vergeblich, die Beifahrertür des Toyota aufzubrechen. Da dies nicht gelang, schlug er mit brachialer Gewalt die Windschutzscheibe des Wagens ein und entwendete daraus ein Mobiltelefon im Wert von mehreren hundert Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro. (gj)

Neuffen (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus im Buchenweg ist am Dienstag eingebrochen worden. In der Zeit zwischen zehn Uhr und 22.20 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Dort durchwühlte er in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen. Der Polizeiposten Neuffen hat mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. (mk)

Plochingen (ES): Mitbewohner mit Pfefferspray besprüht

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 70-Jähriger am Dienstagabend in einem Wohnhaus in der Geschwister-Scholl-Straße erlitten. Zwischen ihm und einem 28 Jahre alten Mitbewohner war es gegen 20.10 Uhr zunächst zu einem verbalen Streit gekommen. Im weiteren Verlauf soll der Jüngere seinen Kontrahenten mit Pfefferspray besprüht haben. Eine sofortige medizinische Versorgung seiner dabei erlittenen Verletzungen war nicht erforderlich. Der 28-Jährige sieht nun einer Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung entgegen. (rd)

Tübingen (TÜ): Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Tübingen seit Dienstagnachmittag gegen einen 46-Jährigen. Kurz vor 15.30 Uhr war der Polizei über Notruf eine mit einem Messer hantierende Person in der Unterführung zur Steinlachallee mitgeteilt worden. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen polizeibekannten 46-Jährigen, der die Beamten bedrohte, beleidigte und gegen seine vorläufige Festnahme Widerstand leistete. Ein Polizist sowie der 46-Jährige wurden dabei verletzt. Der Beamte konnte seinen Dienst anschließend nicht fortsetzen. Der 46-Jährige wurde zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus und anschließend in eine Gewahrsamszelle gebracht. Ein Messer war bei ihm nicht aufgefunden worden. Der Beschuldigte sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Tübingen (TÜ): Bei Auseinandersetzung verletzt

Zu einer gemeldeten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen sind die Einsatzkräfte am Dienstagabend, kurz vor 18.30 Uhr, zu einer Unterführung am Europaplatz ausgerückt. Vor Ort trafen die Beamten auf zwei deutlich alkoholisierte und unkooperative Leichtverletzte. Konkrete Angaben zu einem wohl außerdem beteiligten Dritten, der mit einer Glasflasche zugeschlagen haben soll, machten sie nicht. Bei diesem soll es sich um einen circa 170 Zentimeter großen und mit einem grauen Hoodie bekleideten Mann handeln. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (mr)

Albstadt (ZAK): In Fachklinik gebracht

Ein psychisch auffälliger und erheblich alkoholisierter Mann musste am Dienstagabend in Truchtelfingen von der Polizei vorübergehend festgenommen und in eine Fachklinik gebracht werden. Gegen 16.20 Uhr rief der offensichtlich suizidale Mann beim Polizeirevier Albstadt an und teilte mit, eine Schusswaffe bei sich in der Wohnung zu haben. In der Folge rückten mehrere Streifenwagenbesatzungen mit entsprechender Schutzausstattung sowie der Rettungsdienst zu der Wohnanschrift aus. Im Zuge eines längeren Gesprächs mit speziell geschulten Beamten konnte der Mann dazu gebracht werden, die Wohnung freiwillig zu verlassen. Im Treppenhaus des Gebäudes wurde er kurz nach 18.30 Uhr widerstandslos festgenommen. Verletzt wurde dabei ersten Erkenntnissen zufolge niemand. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte anschließend eine Softair-Waffe. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in eine Fachklinik eingeliefert. (mr)

Balingen (ZAK): Auseinandersetzung am Busbahnhof

Noch unklar sind die Hintergründe und der genaue Ablauf einer Auseinandersetzung, die sich am Dienstagabend am Busbahnhof ereignet hat. Ersten Ermittlungen zufolge war es dort gegen 21.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mindestens drei alkoholisierten Bekannten im Alter von 18, 21 und 24 Jahren gekommen. Der 18-Jährige soll seine Kontrahenten dabei mit Pfefferspray besprüht haben. Alle drei Beteiligten erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Während der 21-Jährige von einer Rettungswagenbesatzung ins Krankenhaus gebracht wurde, lehnte der 24-Jährige eine medizinische Versorgung ab. Auch der 18-Jährige, der beim Eintreffen der Einsatzkräfte ein später sichergestelltes Pfefferspray weggeworfen hatte, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Burladingen (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Sachschaden in Höhe von rund 11.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen an der Einmündung Dürerstraße/B32 entstanden. Ein 49-Jähriger wollte kurz nach sechs Uhr mit einem Citroen C1 von der Dürerstraße aus auf die Bundesstraße in Richtung Hechingen einfahren. Dabei übersah er offenbar den in Richtung Burladingen fahrenden VW Golf eines 33-Jährigen. Durch den anschließenden Zusammenstoß drehte sich der Golf mehrfach, wobei auch die Seitenairbags des Wagens auslösten. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der nicht mehr fahrbereite VW musste jedoch abgeschleppt werden. (rd)

Dotternhausen (ZAK): Brand in Friedhofskapelle

Zum Brand der Friedhofskapelle in der Schömberger Straße sind die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst am Dienstag ausgerückt. Zeugen hatten kurz vor 13.30 Uhr Rauch und offene Flammen im Innern der Kapelle bemerkt und nach vergeblichen Löschversuchen den Notruf gewählt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits Rauch aus dem Dach und der Kapellenkuppel. Durch die Feuerwehr, die mit 50 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen, darunter einer Drehleiter, im Einsatz war, konnte der Brand rasch gelöscht werden. Auch der Rettungsdienst war vorsorglich mit drei Einsatzfahrzeugen und zehn Mitarbeitern vor Ort. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge dürfte der Brand aufgrund eines technischen Defekts an einem Beleuchtungsstrahler entstanden sein. Personen kamen nicht zu schaden, jedoch wird der entstandene Sachschaden auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell