Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schaf gestohlen und getötet; Einbruch; Verkehrsunfälle; Hochwertige Fahrräder gestohlen; Auseinandersetzung unter Schülern

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Rasseschaf gestohlen und getötet (Zeugenaufruf)

Ein Rasseschaf ist im Laufe des vergangenen Wochenendes von einer Weide im Bereich Unterer Hofbühl bei Neuhausen gestohlen worden. Das Tier im Wert von mehreren hundert Euro befand sich mit weiteren Schafen auf einer Weide, die mit einem Elektrozaun eingezäunt und gesichert war. Zum Abtransport dürfte der Dieb ein entsprechend geeignetes Fahrzeug benutzt haben. Am Montagabend wurde das Schaf dann durch Zeugen in einem Waldstück in der Nähe tot aufgefunden. Es besteht der Verdacht, dass es von dem unbekannten Täter getötet wurde. Die Ermittlungen des Polizeirevier Metzingen dauern in diesem Fall weiter an. Zeugen, die hierzu verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 07123/924-0 zu melden. (gj)

Römerstein (RT): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Zollernstraße in Böhringen ist am Montag, gegen 20.50 Uhr, eingebrochen worden. Zunächst hatte der unbekannte Täter versucht, eine Schiebetür am Wintergarten des Hauses aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, brach er die Hauseingangstür auf und drang so in das Gebäude ein. Dort durchwühlte der Kriminelle einen Büroraum und machte sich in der Folge daran, eine weitere, verschlossene Tür aufzubrechen. Die anwesenden und bereits im Bett befindlichen Bewohner wurden daraufhin durch die Geräusche auf das Geschehen aufmerksam, woraufhin der Täter die Flucht ergriff. Die Bewohner alarmierten die Polizei, jedoch konnten die sofort zum Einsatzort fahrenden Streifenwagenbesatzungen den Tatverdächtigen nicht mehr antreffen. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen übernommen. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Ebenfalls lässt sich der entstandene Sachschaden noch nicht beziffern. (gj)

Tübingen (TÜ): Heftiger Auffahrunfall

Am Dienstagvormittag hat sich auf dem Hagellocher Weg / K6914 ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen und einem hohen Sachschaden ereignet. Kurz vor zwölf Uhr wollte ein 44 Jahre alter Pkw-Lenker, der mit seinem BMW in Richtung Hagelloch unterwegs war, nach links abbiegen, was durch einen nachfolgenden 37-Jährigen zu spät bemerkt wurde. In der Folge krachte dieser mit seinem VW Touran ins Heck des BMW. Sowohl der 37-jährige Unfallverursacher, als auch der 44 Jahre alte BMW-Fahrer und dessen 47-jähriger Beifahrer wurden hierbei leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Am VW Touran entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro, während sich der Schaden am BWM auf rund 15.000 Euro beläuft. (gj)

Großbettlingen (ES): Hochwertige Fahrräder gestohlen (Zeugenaufruf)

In einen Fahrradhandel in der Hegelstraße ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Ein Unbekannter verschaffte sich in der Zeit zwischen 20 Uhr und 9.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und entwendete aus diesem mehrere hochwertige Fahrräder in einem sechsstelligen Gesamtwert. Der Polizeiposten Nürtingen-Rossdorf hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07022/60270-0 um Zeugenhinweise. (mr)

Esslingen (ES): Auseinandersetzung unter Schülern

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Schülern sind die Einsatzkräfte am Dienstagvormittag in die Steinbeißstraße ausgerückt. Gegen 9.15 Uhr war es in einer dortigen Schule zwischen den beiden jungen Männern im Alter von 16 und 18 Jahren zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, in deren Folge der Ältere seinen Kontrahenten mit einem derzeit noch nicht näher bekannten, spitzen Gegenstand verletzt haben soll. Beide Beteiligten erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Während der 16-Jährige vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde, wurde der 18-Jährige zur Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht. Die genauen Hintergründe sowie der Ablauf der Auseinandersetzung sind Gegenstand der Ermittlungen, die der Polizeiposten Oberesslingen übernommen hat. (rd)

Filderstadt (ES): Fußgängerin verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Dresdener Straße erlitten. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein Zehnjähriger kurz nach acht Uhr mit seinem Mountainbike auf dem Geh- und Radweg in Richtung Tübinger Straße unterwegs. Dabei übersah er offenbar die in gleiche Richtung laufende Fußgängerin und stieß mit ihr zusammen. Die 54-Jährige stürzte in der Folge zu Boden. Zur weiteren Behandlung wurde sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (rd)

Reichenbach (ES): Nach Unfall davongefahren

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt die Verkehrspolizei Esslingen gegen den unbekannten Lenker eines Dacia. Dieser war am Dienstagmorgen, gegen 6.40 Uhr, von der Ziegelstraße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs. An der dortigen Einmündung streifte der Pkw den hinteren Bereich des Pedelecs eines 36-Jährigen, der einen dortigen Fuß- und Radweg von Plochingen in Richtung Reichenbach befuhr. Der Radler stürzte in der Folge zu Boden und zog sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Den entstandenen Sachschaden am Fahrrad schätzt die Polizei auf rund 100 Euro. Der Autofahrer war zwischenzeitlich davongefahren. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen zu dem beteiligten Fahrzeug aufgenommen und geht bereits ersten Hinweisen nach. (rd)

Balingen (ZAK): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall mit Personenschaden hat sich am Dienstagmorgen im Bereich Heselwanger Straße / Traubenstraße ereignet. Kurz nach 7.30 Uhr war eine 52 Jahre alte Frau mit einem Ford auf der Heselwanger Straße unterwegs und fuhr wohl aus Unachtsamkeit auf den verkehrsbedingt stehenden Kia eines 22-Jährigen auf. Der Kia wurde durch den Aufprall noch auf einen davorstehenden VW aufgeschoben, der von einer Frau im Alter von 44 Jahren gelenkt wurde. Der junge Mann wurde beim Unfall nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Der Gesamtschaden an den Autos dürfte insgesamt mit circa 18.000 Euro zu Buche schlagen. Der Kia sowie der VW mussten zudem abgeschleppt werden. (mr)

Balingen-Weilstetten (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Zwei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen an der Einmündung der Rottweiler Straße / L442 ereignet hat. Ein 55-Jähriger befuhr kurz nach acht Uhr mit seinem Ford Fiesta die Rottweiler Straße in Richtung L442. An der Einmündung zur Landesstraße wollte er nach links abbiegen, wobei es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten, in Richtung Weilstetten fahrenden VW Transporter eines 36-Jährigen kam. Dieser und der Unfallverursacher erlitten nach bisherigen Erkenntnissen leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Pkw wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zum Abstreuen ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle wurde bis 9.45 Uhr eine örtliche Umleitung eingerichtet. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell