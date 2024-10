Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Reutlingen (ots)

Von der Straße abgekommen

Eine medizinische Ursache dürfte am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der Konrad-Adenauer-Straße geführt haben. Kurz nach 16 Uhr war ein 82-Jähriger mit einer Mercedes B-Klasse auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Lederstraße unterwegs. Nachdem er die Einmündung zur Eberhardstraße passiert hatte, kam er mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach einem kurzen Stück auf dem Gehweg fuhr der Mercedes zurück auf die Straße, geriet auf den linken Fahrstreifen und prallte schließlich gegen ein Metallgeländer, das die entgegenkommenden Fahrstreifen abtrennt. Der im Zuge des Unfalls wohl unverletzt gebliebene Senior wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Neben einem Rettungswagen und einem Notarzt war auch die Feuerwehr mit einem Fahrzeug zur Unfallstelle ausgerückt. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro. (rd)

Filderstadt (ES): Verkehrsunfall in Bernhausen

Ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten hat sich am Montagabend in Bernhausen ereignet. Gegen 20.50 Uhr wollte eine 23-jährige Mercedes-Lenkerin vom verkehrsberuhigten Bereich der Burgstraße herkommend die Kreuzung mit der Hintere Gasse geradeaus in Richtung Stützenweg überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des von links heranfahrenden Fiat einer 36-Jährigen, worauf es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Infolge der Kollision wurde der Fiat ausgehebelt und überschlug sich. Auf dem Dach blieb der Wagen schließlich entgegen der Fahrtrichtung liegen. Beide Frauen sowie ein im Fiat mitfahrendes Kind im Alter von zehn Jahren wurden beim Unfall nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen dürfte sich auf schätzungsweise 10.000 Euro belaufen. (mr)

Rottenburg (TÜ): 40-Jähriger in Fachklinik gebracht

Unter anderem wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung, Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Rottenburg gegen einen 40 Jahre alten Mann, der am Montagabend in Gewahrsam genommen werden musste. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 40-Jährige kurz vor 18 Uhr ein fremdes Grundstück in der Röntgenstraße betreten. Dort nahm er eine Eisenstange an sich und beschädigte ein Garagentor. Durch die Splitter entstand zudem ein Schaden an einem in der Garage stehenden Fahrzeug. Anwohner, die den Mann bemerkt hatten, wählten den Notruf. Auf Anweisung der zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten legte der 40-Jährige die Stange aus der Hand. Als ihm Handschließen angelegt werden sollten, schlug der Beschuldigte eine Beamtin, woraufhin der augenscheinlich psychisch auffällige Mann unter dem Einsatz von Pfefferspray zu Boden gebracht und geschlossen werden musste. Der 40-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend von einer Streifenwagenbesatzung in eine Fachklinik gebracht. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (rd)

Balingen (ZAK): Kollision zwischen Pkw und Traktor

Zur Kollision zwischen einem Pkw und einem Traktor ist es am Montagvormittag gekommen. Gegen 11.45 Uhr war ein 69 Jahre alter Mann mit einem Kramer-Schlepper auf der K 7136 von Roßwangen herkommend unterwegs und wollte die L 442 geradeaus auf einen Feldweg überqueren. Offenbar übersah er dabei den von links kommenden Skoda einer 52-Jährigen, die sich beim folgenden Zusammenstoß ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Den Sachschaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei insgesamt auf etwa 9.000 Euro. (mr)

Balingen (ZAK): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Vier nach derzeitigem Stand Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 7.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend auf der B27 zwischen Endingen und Erzingen ereignet hat. Eine 22-Jährige war gegen 21.10 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Bundesstraße unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass ein vorausfahrender 29-Jähriger mit seinem Seat Arona verkehrsbedingt bremsen musste. Weil sie zudem den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte, krachte sie mit ihrem Golf ins Heck des Seat. Die Unfallverursacherin sowie der Fahrer des Seat und zwei Mitfahrer im Seat im Alter von 38 und 41 Jahren wurden bei der Kollision verletzt. Alle vier wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Da das Ausmaß des Unfalls und die Anzahl der Verletzten zunächst unklar waren, war der Rettungsdienst mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Unter anderem auch mit einem Rettungshubschrauber, der einen Notarzt zuführte. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße bis etwa 22.15 Uhr gesperrt werden. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell