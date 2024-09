POL-RT: Auseinandersetzung; Durch Pferd verletzt; Verkehrsunfälle; Rauchentwicklung; Einbrüche; Flugfeld verwüstet; Pkw-Diebstahl; Polizeieinsatz an Hochschule

Polizeipräsidium Reutlingen

Metzingen (RT): Auseinandersetzung

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Sonntagnachmittag am Hugo-Boss-Platz ereignet hat. Gegen 14.20 Uhr war es zwischen einem 49 Jahre alten Mann und einem 19-jährigen Bekannten im Eingangsbereich eines dortigen Ladens zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Beide Beteiligten erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Während der Ältere keine ärztliche Behandlung benötigte, wurde sein Kontrahent zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (rd)

Nürtingen (ES): Nach Pferdetritt in Krankenhaus geflogen

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine Frau am Sonntagnachmittag durch den Tritt eines Pferdes Im Breiten Löhle erlitten. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die 40-Jährige das Tier gegen 15.40 Uhr auf eine Koppel geführt und war dabei von dem Pferd getreten worden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde die Verletzte mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. (rd)

Frickenhausen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend an der Kreuzung Uhland-/Hölderlinstraße erlitten. Eine 24-Jährige war gegen 18.10 Uhr mit einem Mercedes auf der Uhlandstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Hölderlinstraße übersah sie offenbar den vorfahrtsberechtigt von rechts kommenden VW einer 27-Jährigen. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde der VW gedreht, touchierte einen Gartenzaun und kam auf dem gegenüberliegenden Gehweg zum Stehen. Die 27-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro. (rd)

Wendlingen (ES): Rauchentwicklung in Keller

Eine Rauchentwicklung im Keller eines Wohnhauses in der Mittelstraße hat am Sonntagnachmittag die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 16.45 Uhr war der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst der Rauch von einer Bewohnerin gemeldet worden. Wie sich vor Ort herausstelle, hatte ein im Keller montierter Wechselrichter einer Photovoltaikanlage wohl infolge eines Defekts kurzzeitig zu rauchen begonnen. Die Anlage wurde daraufhin bis zur Überprüfung durch eine Fachfirma außer Betrieb genommen. Verletzt wurde niemand. Neben der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 13 Feuerwehrleuten ausgerückt war, war auch der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug und zwei Einsatzkräften vor Ort. (rd)

Aichtal (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer ist am Sonntagvormittag mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und verunglückt. Der 76-Jährige war mit einem VW gegen 11.30 Uhr auf der Nürtinger Straße (L 1185) von Aichtal herkommend in Richtung Nürtingen unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang geriet der Pkw nach links in den Grünstreifen, wo er auch einen Leitpfosten überfuhr. Im Straßengraben kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen. Beim Unfall wurde der Senior verletzt, weshalb er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Der beschädigte VW musste abgeschleppt werden. Da an diesem auch Betriebsflüssigkeiten ausgelaufen waren, war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Hochdorf (ES): Einbruch in Tankstelle (Zeugenaufruf)

In eine Tankstelle in der Roßwälder Straße ist in der Nacht von Sonntag, 22.15 Uhr, auf Montag, 4.50 Uhr, eingebrochen worden. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und gelangte so in das Gebäudeinnere. Dort wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Aus diesen entwendeten die Täter nach derzeitigem Kenntnisstand eine größere Menge Zigaretten. Zur Höhe des Diebesguts können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07153/9724-0 beim Polizeiposten Wernau zu melden. Dieser hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Rottenburg-Ergenzingen (TÜ): Vandalen verwüsten Flugfeld

Eine Spur der Verwüstung haben Kriminelle vom Samstag auf Sonntag auf dem Flugplatz eines Modellflugvereins bei Ergenzingen hinterlassen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge beschädigten die Täter das Flugfeld, indem sie dieses absichtlich mit einem Fahrzeug befuhren und tiefe Fahrspuren verursachten. Weiter wurde ein Teil der Holzfassade einer Hütte heruntergerissen und in der Grillstelle verbrannt. Schließlich wurden in der Grillstelle Glasflaschen zerschlagen und diverser Müll auf dem Platz abgelagert. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. (gj)

Tübingen (TÜ): Pkw gestohlen

Ein weißer Audi A6 ist am frühen Sonntagmorgen in Hirschau gestohlen worden. In der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 6.45 Uhr entwendete der Täter auf noch unbekannte Art und Weise den in der Straße Käppelesäcker geparkten Wagen, an dem zur Tatzeit die Kennzeichen BL-AO 2 angebracht waren. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Verbleib des Fahrzeugs aufgenommen. (mr)

Nusplingen (ZAK): Kollision im Einmündungsbereich

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am frühen Sonntagmorgen ereignet. Gegen 4.15 Uhr befuhr ein 42-jähriger VW-Lenker die L 433 und wollte nach links auf die Landesstraße in Richtung Nusplingen einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden Renault eines 21-Jährigen, der in Richtung Fridingen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge in den Straßengraben abgewiesen. Beide Männer erlitten ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der 21-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Autos, an denen sich der Gesamtschaden auf circa 30.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. Da ein Atemalkoholtest beim 42-Jährigen einen vorläufigen Wert von rund zwei Promille ergeben hatte, wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. (mr)

Albstadt (ZAK): Polizeieinsatz an Hochschule

Ein Fehlalarm an einer Hochschule in Ebingen hat am Montagnachmittag zu einem größeren Einsatz der Polizei und der Rettungskräfte geführt. Kurz vor 14 Uhr war der Alarm eingegangen, woraufhin zahlreiche Einsatzkräfte zum Campusgelände im Bereich Jakobstraße / Poststraße ausrückten. Vor Ort konnte schließlich Entwarnung gegeben werden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der Alarm versehentlich ausgelöst worden. Eine Gefahr für bestand zu keiner Zeit (mr)

Albstadt-Truchtelfingen (ZAK): In Tierarztpraxis eingebrochen

In eine Arztpraxis in der Johannes-Brahms-Straße ist in der Zeit von Samstag, 20 Uhr, bis Montag, 5.20 Uhr, eingebrochen worden. Nachdem der unbekannte Täter zunächst ein Fenster aufgehebelt hatte, durchsuchte er die Praxisräume und entwendete Münzgeld in Form eines niedrigen, zweistelligen Betrags sowie mehrere Spendenboxen von Tierschutzorganisationen mit unbekanntem Bargeldinhalt. In diesem Fall ermittelt das Polizeirevier Albstadt. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort. Die Ermittler des Polizeireviers Albstadt bitten unter Telefon 07432/955-0 um Zeugenhinweise. (gj)

