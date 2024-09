Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kinder angefahren und geflüchtet; Verlorener Reifen führt zu Unfall; Fahrräder und E-Scooter beschädigt; Verkehrsunfälle; Einbruch; Feuerwerk bei Geburtstagsfeier; Mit Schreckschusswaffe geschossen

Pedelec-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht nach einem Unfall am Sonntagabend am Hauptbahnhof in Reutlingen. Gegen 19.45 Uhr war dort ein zwölf Jahre alter Junge, der neben dem Bahnhofsgebäude auf dem Gehweg stand, von einem aus dem Listpark kommenden, bislang unbekannten, männlichen Pedelec-Fahrer, angefahren worden. Durch die Kollision stürzte der Zwölfjährige zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Ohne sich um den Jungen zu kümmern, flüchtete der Radler von der Unfallstelle. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Radfahrer war zwischen 30 und 40 Jahre alt, circa 185 cm groß, trug einen gelben Pullover mit Kapuze und sein schwarzes Pedelec hatte auffallende, breite Reifen. Das Polizeirevier Reutlingen bittet unter Telefon 07121/942-3333 um Hinweise. (gj)

Reutlingen (RT): Verlorener Reifen führt zu Unfall

Wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Reutlingen nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der B 28. Dort war gegen 20.15 Uhr eine 60-jährige mit ihrem VW Polo in Richtung Tübingen unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle der B464 wechselte diese von der rechten auf die linke Fahrspur und überholte einen anderen Pkw. Hierbei konnte sie zwar noch einen auf der Fahrbahn liegenden Reifen erkennen, jedoch nicht mehr ausweichen, sodass sie den und überfuhr diesen in der Folge. Die Fahrzeuglenkerin wurde nicht verletzt. Ihr Pkw wurde jedoch so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Großflächig aus dem Pkw ausgetretenes Öl konnte von der Feuerwehr und der Straßenmeisterei abgestreut und gebunden werden. (gj)

Metzingen (RT): Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Ein Leichtverletzter und rund 18.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen, kurz nach sieben Uhr, in der Noyon-Allee ereignet hat. Dort war eine 39-jährige Audifahrerin in Richtung Ulmer Straße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Heerstraße achtete sie nicht auf den Vorrang des Gegenverkehrs, weshalb es zu einer heftigen Kollision mit einem entgegenkommenden Skoda eines 31-Jährigen kam. Nach derzeitigem Stand wurde dieser bei dem Unfall leicht verletzt. Der Einsatz des Rettungsdienstes war nicht erforderlich. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Während der Skoda von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden musste, konnte der Audi bis zur späteren Versorgung durch die unverletzt gebliebene Unfallverursacherin auf einen angrenzenden Parkplatz geschoben werden. Bei einem Folgeunfall, bei dem ein Pkw-Lenker an der Unfallstelle mit ungenügendem Abstand an einem anderen Wagen vorbeifahren wollte und diesen streifte, entstand geringer Sachschaden. (ak)

Dußlingen (TÜ): Fahrräder und E-Scooter beim Schulzentrum beschädigt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu mutwilligen Sachbeschädigungen an mehreren Fahrrädern und einem E-Scooter, die sich am späten Sonntagnachmittag, zwischen 17 Uhr und 18.20 Uhr beim Schulzentrum auf dem Hönisch ereignet haben, sucht der Polizeiposten Gomaringen. Während des Trainings einer Kinder-Handballmannschaft wurden offenbar an fünf bei den Fahrradständern vor der Sporthalle abgestellten Rädern die Reifen zerstochen. Außerdem wurde auf einen E-Scooter eingeschlagen. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht noch nicht fest. Im Zuge der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass es schon im Lauf des Freitags (27.09.2024) am selben Ort zu ähnlichen Sachbeschädigungen gekommen sein soll. Ermittlungen hierzu dauern noch an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oder den mutmaßlichen Vandalen geben können, oder der Polizei noch nicht bekannte Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 07072/914600 beim Polizeiposten Gomaringen zu melden. (ak)

Mössingen (TÜ): Einbruch in Schul- und Verwaltungsgebäude (Zeugenaufruf)

In den Gebäudekomplex der gemeinnützigen KBF GmbH in der Straße In Rosenbenz ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Ein oder mehrere Täter verschafften sich zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montagmorgen, 6.30 Uhr, durch Aufhebeln eines Fensters gewaltsam Zutritt zu den Räumen der im Gebäude befindlichen Schule, wo anschließend mehrere Türen aufgebrochen und das Mobiliar durchsucht wurde. Dabei wurde auch ein Wandtresor aus der Verankerung gerissen und samt Inhalt gestohlen. Es ist davon auszugehen, dass zum Abtransport des etwa 50 x 50 cm messenden Tresors ein Fahrzeug zum Einsatz kam. Auch das Verwaltungsgebäude und eine im selben Gebäude untergebrachte Werkstatt suchten die Täter heim. Teilweise wurden dort auch Schränke aufgebrochen und nach ersten Erkenntnissen erfolglos nach Stehlenswertem durchsucht. Der insgesamt angerichtete Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Der Polizeiposten Mössingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, entsprechende Geräusche gehört oder sonstige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07473/9521-0 bei der Polizei zu melden. (ak)

Nürtingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, bei dem am Sonntagnachmittag, gegen 17 Uhr, zwei Personen verletzt wurden. Ein 19-jähriger Fahrer eines Mercedes GLE war in der Kalkoferstraße in Richtung Plochinger Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Kanalstraße kollidierte sein Wagen mit einer von rechtes kommenden und vorfahrtsberechtigten Mercedes E-Klasse eines 54-Jährigen. Während der Unfallverursacher und drei Mitfahrer unverletzt blieben, mussten der Fahrer der E-Klasse und seine 52-jährige Beifahrerin vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ihrer mutmaßlich leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden an den noch fahrbereiten Fahrzeugen wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. (ak)

Esslingen (ES): Kind angefahren und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen unbekannten Fahrradfahrer, der am Sonntagmittag einen Verkehrsunfall verursacht und anschließend davongefahren ist. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein vierjähriges Mädchen gegen 15.30 Uhr mit ihrem Fahrrad von der Stuttgarter Straße herkommend auf dem Radweg Richtung Pliensaubrücke unterwegs. Von dort kam ihr ein unbekannter Radler entgegen. Dieser übersah offensichtlich das kleine Mädchen und kollidierte mit diesem, wobei sowohl die Vierjährige, als auch er zu Boden stürzte. Anschließend stand er auf und fuhr ohne sich um das Mädchen zu kümmern weiter. Zum Unfallzeitpunkt war das Befahren des Radweges und der Brücke aufgrund einer Veranstaltung nicht erlaubt. Die Vierjährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-330 zu melden. (gj)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Unerlaubt Feuerwerk anlässlich Geburtstagsfeier abgebrannt

Ein mitternächtliches Feuerwerk hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Polizei auf den Plan gerufen. Anlässlich seines Geburtstags hatte ein Jubilar in der Stadtmitte pünktlich um Mitternacht gleich mehrere pyrotechnische Gegenstände und auch größere Feuerwerksbatterien abbrennen lassen, die nicht nur den Himmel über der Innenstadt mehrere Minuten erhellten und zu einer starken Rauchentwicklung führten, sondern auch noch die Glasscheibe eines Vordaches an einem benachbarten Gebäude beschädigt. Beim Lagezentrum der Polizei gingen daraufhin mehrere Notrufe hierzu ein. Beamte des Polizeirevier Albstadt konnten vor Ort den Verantwortlichen antreffen und kontrollieren. Er sieht nun entsprechenden Anzeigen entgegen. (gj)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Mit Schreckschusswaffe geschossen

Schüsse aus einer Wohnung in der Sonnenstraße haben am späten Sonntagabend zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Kurz nach 22.30 Uhr war die Polizei von Zeugen alarmiert worden, die beobachtet hatten, wie ein Mann aus einem Fenster heraus mehrere Schüsse abgegeben hatte. Dem bisherigen Kenntnisstand zufolge hatte zuvor eine 30-Jährige versucht, an einer Wohnung die Tür einzutreten, woraufhin ein 19-jähriger Bewohner des Hauses aus größerer Entfernung mit der Schreckschusspistole in Richtung der Frau schoss. Dem Vorfall gingen offenbar bereits längere Zeit andauernde Streitigkeiten voraus. Verletzt wurde niemand. Der 19-Jährige flüchtete im Anschluss, konnte jedoch im Zuge der Fahndung von den Polizeibeamten angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die verwendete Schreckschusswaffe wurde in seiner Wohnung aufgefunden und sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige wieder entlassen. Gegen ihn ermittelt nun das Polizeirevier Albstadt wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz. (gj)

