POL-RT: Unfälle, Auseinandersetzung, Flucht vor der Polizei, Exhibitionistische Handlung

Zwei Verletzte nach Unfall auf dem Gehweg

Zwei leicht verletzte Personen sind das Resultat eines Unfalls am Samstagmittag, gegen 13.30 Uhr, welcher sich im Kurvenbereich auf dem Gehweg an der Einmündung Birnenweg und Am Heilbrunnen in Reutlingen, ereignet hat. Der 54-jährige Radlenker, welcher verbotenerweise mit seinem Pedelec auf dem Gehweg unterwegs war, hakte sich mit dem Lenkerknauf in der Bekleidung einer entgegenkommenden, 60-jährigen Fußgängerin ein. In der Folge stürzten beide zu Boden. Die Frau war mit ihrem Ehemann auf dem Gehweg unterwegs, welcher jedoch unbeschadet blieb. Hierauf kam es dann zu einer verbalen und im Verlauf auch körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Radfahrer und dem 55-jährigen Ehemann der Fußgängerin. Die beiden verletzten Personen wurden vor Ort durch den nachgeforderten Rettungsdienst untersucht, mussten aber nicht in eine Klinik verbracht werden. Am Pedelec entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Die Anzeigen wurden vor Ort durch Beamte des Polizeireviers Reutlingen aufgenommen

Pfullingen (RT): Vor Verkehrskontrolle geflüchtet

Gegen 4.10 Uhr am frühen Sonntagmorgen sollte in der Innenstadt von Reutlingen ein Pkw Audi durch die Polizei kontrolliert werden, welcher zuvor mit Schlangenlinien in Richtung Pfullingen fuhr. Als der 32-jährige Audi-Lenker den Streifenwagen erkannte beschleunigte er diesen und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ursulabergtunnel, wo er im weiteren Verlauf aus dem Sichtkontakt der Streifenwagenbesatzung geriet. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nach dem Pkw Audi konnte dieser im Bereich Lichtenstein-Unterhausen von einer weiteren Streifenwagenbesatzung gesichtet werden. Der Audi-Lenker sollte erneut kontrolliert werden, flüchtete auch hier wieder und fuhr mit ca. 140 km/h die Honauer Steige entlang. Während der Weiterfahrt missachtete der Audi-Lenker mehrere Male die ihm geltenden Anhaltesignal durch den Streifenwagen. Die Fahrt ging weiter in Richtung Traifelberg. In einer Spitzkehre der Heerstraße am Ortsausgang Honau fuhr der Audi-Lenker geradeaus auf einen Waldweg. Nachdem er diesen Waldweg ca. ein Kilometer entlang fuhr, fuhr sich der Pkw Audi fest. Durch die dahinter befindliche Streifenwagenbesatzung konnte der 32-Jährige widerstandslos festgenommen werden. Der Audi-Lenker, welcher nicht im Besitz eines Führerscheins ist, betrunken und unter Drogeneinwirkung fuhr, musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ebenfalls bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Audi nicht zugelassen ist. Zur Bergung des Pkw kam ein Abschlepper vor Ort.

Willmandingen (RT): Exhibitionistische Handlung

Am Samstagnachmittag ist es auf der K6731 zwischen Undingen und Willmadingen zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen 27-jährigen gekommen. Gegen 16.00 Uhr teilten zwei Verkehrsteilnehmerinnen unabhängig voneinander über Notruf mit, dass eine männliche Person am Straßenrand mit heruntergelassener Hose stehen würde. Dabei würde diese Person sein Geschlechtsteil vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmern zeigen. Vor Ort wurde der merklich unter Alkohol stehende Mann durch eine Streife auf dem Feldweg angetroffen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Bempflingen (ES): Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, gegen 13.15 Uhr, ist es in Bempflingen auf der Großbettlinger Straße zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 88-jähriger Mann aus Großbettlingen mit seinem Daimler, von Bempflingen herkommend, die Großbettlinger Straße in Richtung Großbettlingen. Hierbei wurde die äußerst unsichere Fahrweise des Fahrers durch eine andere Pkw-Lenkerin erkannt, weshalb diese per Notruf den Sachverhalt der Polizei mitteilte und dem Daimler folgte. So fuhr der spätere Beschuldigte nicht nur zu schnell, sondern auch in Schlangenlinien, wobei er hierbei mehrfach beinahe in den rechtsseitigen Graben eines Feldweges fuhr. Durch die eingesetzte Streife des Polizeireviers Nürtingen konnte dann den Fahrer und die Zeugin an der Wohnanschrift des Mercedes-Lenkers angetroffen werden. Ein nachfolgend durchgeführter Atemalkoholtest ergab dabei den Wert von fast einem Promille, weshalb im Anschluss der Maßnahmen vor Ort eine Blutentnahme auf der Dienststelle in Nürtingen durchgeführt werden musste. Der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall und der Fahrweise des Mannes geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nürtingen, Tel. 07022/92240, in Verbindung zu setzen.

Neuffen (ES): Brand in einer Lagerhalle

Am Samstagnachmittag ist es gegen 16.00 Uhr zu einem Brand in der Bahnhofstraße in Neuffen gekommen. Passanten teilten der Rettungsleitstelle mit, dass Rauch und Flammen, in dem als Lagerhalle genutzten Gebäude, zu erkennen sind. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr, welche mit vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort war, rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Beim Brand entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 EUR.

Wernau (ES): Alkoholisierter Autofahrer demoliert drei geparkte Fahrzeuge

Mit reichlich Alkohol im Blut hat sich ein 26-Jähriger am frühen Sonntagmorgen ans Steuer seines Mercedes-CLA gesetzt und schließlich gegen 02.05 Uhr in der Plochinger Straße einen Unfall verursacht. Mehrere Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Nach den bisherigen Ermittlungen fuhr der 26-Jährige zunächst einen am Fahrbahnrand geparkten Ford-Focus dessen Außenspiegel ab. Im weiteren Verlauf rammte er noch mit voller Wucht einen abgestellten BMW sowie einen Citroen. Schlussendlich blieb der Mercedes dann aufgrund seiner erheblichen Beschädigungen mittig der Straße fahruntauglich stehen. Ein Anwohner, der durch den verursachten Lärm auf das Geschehen aufmerksam wurde, verständigte sofort die Polizei und hielt den Verursacher bis zum Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung fest. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten schnell fest, dass der Unfallfahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemtest bescheinigte ihm einen Wert von knapp über zwei Promille. Er musste zwecks Blutprobe mit auf die Dienststelle kommen und auch seinen Führerschein abgeben. Sein CLA wurde durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Wernau (ES): Alkoholisiert Unfall verursacht

Einen Verkehrsunfall mit Sachschaden hat am frühen Samstagabend gegen 17.10 Uhr ein 84-jähriger VW-Lenker verursacht. Er befuhr zunächst die Kirchheimer Straße und bog dann in den Stadionweg ein. Hier geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenspur und kollidierte mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden KIA, welcher von einer 20-Jährigen gelenkt wurde. Die junge Frau versuchte noch auszuweichen und leitete eine Vollbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt. Da die Polizeibeamten beim Unfallverursacher eine alkoholische Beeinflussung feststellten und ein durchgeführter Test einen Wert von über ein Promille ergab, musste der 84-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Die unfallbeschädigten Fahrzeuge, an denen Schaden in Höhe von ca. 23.000 Euro entstanden ist, mussten von Abschleppunternehmen versorgt werden.

Ammerbuch-Poltringen (TÜ): In der Schwitzkasten genommen

Zu einer Auseinandersetzung ist es am frühen Sonntagmorgen gegen 1.45 Uhr in der Pfäffinger Straße gekommen. Ein 18-Jähriger war mit weiteren Personen auf dem Heimweg einer örtlichen Veranstaltung, als ein weißer Mercedes-Benz mit BB-Kennzeichen mehrmals an der Personengruppe vorbeifuhr. Der bislang unbekannte Beifahrer ging die Personengruppe verbal an und stieg dann aus. Im weiteren Verlauf nahm der unbekannte Täter den 18-Jährigen unvermittelt in den Schwitzkasten. Dieser konnte sich aus dem Griff lösen und wurde nach derzeitigem Stand nicht verletzt. Der Unbekannte stieg wieder in den Daimler-Benz und sie entfernten sich von der Örtlichkeit. Eine Fahndung verlief negativ. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Ammerbuch übernommen.

