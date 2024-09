Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Polizeibeamte angegriffen; Einbrecher festgenommen; Schwer verletzte Person; Verkehrsunfall; Reifen zerstochen; Radfahrer nachträglich verstorben; Trickdiebe; Hund tot gebissen

Reutlingen (ots)

Einbrecher unterwegs

In einen Gebrauchtwarenladen in der Emil-Adolff-Straße ist von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. Zwischen 18.30 Uhr und 7.10 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Inneren. Dort suchte er nach Stehlenswertem und entwendete etwas Bargeld, mit dem er unerkannt flüchtete. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Tübingen (TÜ): Polizeibeamte angegriffen - schnelle Verurteilung im Rahmen eines sogenannten beschleunigten Verfahrens

Mehrere Zeugen hatten am Freitagmorgen, kurz vor acht Uhr, die Polizei zu einer randalierenden männlichen Person in einen Einkaufsmarkt am Europaplatz gerufen. Bereits zuvor war der Mann mehreren Passanten durch sein aggressives Verhalten aufgefallen. Da sich der alkoholisierte 57-Jährige nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen, wobei er mehrfach gegen die Polizeibeamten trat und diese beleidigte. Im Rahmen eines durch die Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten beschleunigten Strafverfahrens wurde der Beschuldigte nur wenige Stunden nach der Tat vom Amtsgericht Tübingen unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen verurteilt. (gj)

Ostfildern (ES): Mutmaßlicher Einbrecher geschnappt

Nach einem Einbruch in eine Gaststätte ist in der Nacht zum Freitag ist ein 31-Jähriger festgenommen worden. Kurz vor vier Uhr waren mehrere Streifenwagenbesatzungen zu einer Gaststätte in der Ruiter Straße ausgerückt, nachdem Zeugen eine verdächtige Person darin bemerkt hatten und die Polizei alarmierten. Vor Ort stellten die Beamten ein aufgehebeltes Fenster im Eingangsbereich fest, es befanden sich jedoch keine Personen mehr in den Innenräumen. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung, an der sich auch ein Polizeihubschrauber beteiligte, konnte der 31-jährige Tatverdächtige in der Nähe des Tatortes angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war ein weiterer Täter am Einbruch beteiligt. Der 31-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen bis zu einem möglichen Gerichtsverfahren auf freien Fuß gesetzt. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten aufgenommen. (gj)

Plochingen (ES): Schwer verletzte Person in Flüchtlingsunterkunft

Beamte des Polizeireviers Esslingen waren am frühen Freitagmorgen in einer Unterkunft für Geflüchtete in Plochingen im Einsatz. Die Einsatzkräfte hatten gegen 3.30 Uhr die Gemeinschaftsunterkunft aufgesucht, um einen vorliegenden Abschiebeauftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe gegen einen 24-jährigen Mann mit irakischer Staatsangehörigkeit zu vollstrecken. Mehrere Mitbewohner gaben gegenüber den Beamten an, dass sich der 24-Jährige aktuell nicht an der Anschrift aufhalten würde. Bei der Nachschau im Wohnbereich des Mannes stellten die Beamten eine verschlossene Zimmertür fest. Unmittelbar darauf konnte eine offenbar aus dem Fenster gesprungene Person vor dem Gebäude aufgefunden werden, bei der es sich um den Gesuchten handelte. Dieser hatte nach derzeitigen Erkenntnissen versucht, durch einen Sprung aus dem 2. Obergeschoss zu flüchten, um sich so der Abschiebung zu entziehen. Der Mann erlitt hierbei schwere Verletzungen. Nach der notärztlichen Erstversorgung vor Ort brachte ihn ein Rettungswagen in eine Klinik. (gj)

Plochingen (ES): In Laden eingebrochen

In einen Laden am Teckplatz ist am Freitagmorgen eingebrochen worden. Zwischen vier Uhr und fünf Uhr gelangte der Unbekannte gewaltsam über eine Tür ins Innere des Ladens und entwendete daraus Tabakwaren und Lebensmittel. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt. (rd)

Nürtingen (ES): Mit Lkw auf Pkw aufgefahren

Schwere Verletzungen hat der Beifahrer in einem Mercedes bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Oberensingen erlitten. Ein 57 Jahre alter Lkw-Fahrer war gegen 9.30 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Stuttgarter Straße an der Kreuzung mit der Straße Im Äule auf den davorfahrenden Mercedes einer 67-Jährigen aufgefahren. Der Gesundheitszustand ihres Beifahrers verschlechterte sich im Anschluss an die Unfallaufnahme so stark, dass dieser zwischenzeitlich stationär im Krankenhaus behandelt werden muss. Der entstandene Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. (rd)

Wernau (ES): Reifen beschädigt

Die Reifen mehrerer Fahrzeuge und Anhänger sind in der Zeit zwischen Dienstag, 17.09.2024, und Freitag, 8.15 Uhr, in der Friedrich-List-Straße und der Otto-Hahn-Straße beschädigt worden. Ein Unbekannter zerstach mit einem derzeit noch unbekannten Gegenstand jeweils zwei Reifen von vier in den Straßen abgestellten Anhängern und drei Fahrzeugen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Wernau ermittelt. (rd)

Balingen (ZAK): Radfahrer verstorben

(Nachtrag zur Pressemitteilung vom 18.09.2024/17.04 Uhr)

Der bei einem Verkehrsunfall am 18.09.2024 auf der Balinger Straße schwer verletzte 83-jährige Pedelec-Fahrer ist seinen Verletzungen erlegen. Wie bereits berichtet war es zwischen dem Zweirad des Mannes und dem Randstein zum Kontakt gekommen, worauf der Senior zu Boden stürzte. Im Anschluss war er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, wo er am Freitag verstarb. (rd)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Trickdiebe unterwegs

Dreiste Trickdiebe haben am Freitagmittag in der Kientenstraße ihr Unwesen getrieben. Gegen zwölf Uhr sprach einer der Täter in englischer Sprache eine 84-jährige Frau in einem Ladengeschäft an. Der Kriminelle hielt dabei einen Adventskalender in der Hand und deutete währenddessen mit den Fingern auf den Kalender. Währenddessen stahl sein Komplize die Geldbörse der Seniorin, die sie in der Handtasche hatte, mit circa 50 Euro Bargeld und verschiedenen Bankkarten. Erst nachdem die Seniorin kurz darauf ihre Einkäufe bezahlten wollte, bemerkte sie den Diebstahl. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Burladingen (ZAK): Hund tot gebissen

Ein tragisches Ende nahm das morgendliche Ausführen eines Yorkshire Terriers in Burladingen-Killer. Gegen 9.45 Uhr war eine Hundehalterin wie üblich mit ihrem Pkw in den Bereich des Mühlackerweges gefahren, um ihren elf Jahre alten Yorkshire Terrier im Bereich der Ortsrandlage zur Morgentoilette auszuführen. Dazu hatte sie den Pkw abgestellt und den Hund aus dem Fahrzeug gelassen, der dann einige Meter weglief. Zur gleichen Zeit war dort eine weitere Hundehalterin mit ihrem Dobermann-Mischling unterwegs, wobei der Hund sich ab der Ortsrandlage ohne Leine bewegte. Im weiteren Verlauf ging der Dobermann-Mischling den Yorkshire Terrier an und fügte ihm tödliche Bissverletzungen zu. Die herbeigeeilte Dobermann-Halterin brachte ihren Hund daraufhin unter Kontrolle und leinte ihn an. Die Besitzerin des Yorkshire Terriers erlitt durch das Geschehen einen Schock. Der Polizeiposten Burladingen ermittelt. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell