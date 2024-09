Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raubdelikt; Brand; Einbruch

Reutlingen (ots)

Dettingen (RT): Zeugen zu versuchtem Raubdelikt gesucht

Das Kriminalkommissariat Reutlingen sucht Zeugen zu einem versuchten Raubdelikt, das sich in der Nacht von Montag (23.09.2024) auf Dienstag (24.09.2024) in der Straße Am Hammerweg ereignet hat. Ein 17-Jähriger war gegen Mitternacht zu Fuß von der Fußgängerbrücke aus Richtung Neuffener Straße herkommend in der Straße Am Hammerweg unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 31 auf einen Unbekannten traf. Dieser soll den Jugendlichen aufgefordert haben, seinen Geldbeutel auszuhändigen. Dabei soll der Unbekannte einen Schlagring getragen und dem Geschädigten damit gedroht haben. Der unverletzt gebliebene 17-Jährige versetzte dem Beschuldigten einen Schlag und flüchtete. Der Täter ist etwa 170 Zentimeter groß, zwischen 20 und 22 Jahren alt und schlank. Er hatte einen dunklen Vollbart und war mit einem dunklen Jogginganzug und einer schwarzen Basecap bekleidet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder im Bereich der Straße Am Hammerweg zwischen 23.30 Uhr und Mitternacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (rd)

Tübingen (TÜ): Brandalarm in Pflegeheim

Zu einem Brandalarm in einem Pflegeheim in der Gösstraße sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagvormittag ausgerückt. Gegen 11.15 Uhr war es in einem Nebenraum des Gebäudes zu einer massiven Rauchentwicklung und offenen Flammen gekommen, was durch Angestellte rechtzeitig bemerkt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Brand aufgrund eines technischen Defekts an Altbatterien entstanden sein, die in einer Kiste gelagert waren. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (gj)

Mössingen (TÜ): Ins Rathaus und den Tafelladen eingebrochen

In das Mössinger Rathaus und den danebenliegenden Tafelladen ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 18.30 Uhr am Abend und sieben Uhr morgens gelangten ein oder mehrere Täter über eine aufgehebelte Tür ins Innere des Gebäudes in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Anschließend hebelten die Einbrecher im Rathaus weitere abgeschlossene Türen und Schränke auf. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten sie zudem in die Räumlichkeiten des Stadtarchives. Dort wurde weiteres Mobiliar aufgebrochen und durchwühlt. Anschließend begaben sich die Täter zum danebenliegenden Tafelladen, brachen dort ebenfalls die Eingangstür auf und durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen in einem Büro. Ersten Erkenntnissen nach mussten die Unbekannten ohne Diebesgut von dannen ziehen. Der angerichtete Schaden kann noch nicht beziffert werden. Er dürfte jedoch mehrere tausend Euro betragen. Der Polizeiposten Mössingen hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell