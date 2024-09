Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Aufgeflexter Zigarettenautomat, Ausgelaufene Ladung, In Fahrstuhl eingeschlossen, Schlägereien, Mülltonnenbrand

Reutlingen (ots)

Zigarettenautomat leergeräumt

Auf den Inhalt eines Zigarettenautomaten hatte es ein bislang unbekannter Täter in den vergangenen Tagen abgesehen. Ein Passant bemerkte am Mittwochabend, kurz vor 19 Uhr, den aufgeflexten Automaten in der Reutlinger Rangenbergstraße und verständigte die Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Dieb sämtliche Zigarettenschachteln und die Geldkassette entwendet hatte. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf mindestens 5.000 Euro. Die Tatzeit lässt sich bislang nicht konkret eingrenzen. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Walddorfhäslach (RT): Ausfahrt der B 27 stundenlang gesperrt

Aufgrund einer ausgelaufenen, sehr rutschigen Ladung musste die Ausfahrt Walddorfhäslach an der B 27 am Mittwoch stundenlang gesperrt werden. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten ab 13.40 Uhr eine weiße Flüssigkeit, die ein bislang unbekannter Lkw-Lenker in der Ausfahrt von der Fahrtrichtung Stuttgart herkommend verloren hatte. Mehrere Fahrzeuge seien dadurch ins Rutschen geraten. Ein Motorradfahrer war sogar gestürzt und hatte sich hierbei verletzt. Er meldete sich im Nachhinein von Zuhause aus. Einsatzkräfte der Polizei sperrten bis zum Eintreffen der Mitarbeiter der Straßenmeisterei Eningen die Ausfahrt. Die Reinigung der Fahrbahn gestaltete sich schwierig, so dass ein spezielles Reinigungsfahrzeug angefordert werden musste. Erst gegen 19.45 Uhr war die Straße so weit sauber, dass die Ausfahrt für den Verkehr wieder freigegeben werden konnte. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen nach dem Verursacher aufgenommen. (ms)

Bad Urach (RT): In Gartenhütte eingebrochen

In eine Gartenhütte bei Bad Urach ist eingebrochen worden. In der Zeit von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 18 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam auf das umzäunte Grundstück südlich des Graf-Eberhard-Wegs ein. Im Anschluss hebelte er die Tür des Gartenhäuschens auf und entwendete einen Rasentrimmer im Wert von etwa 500 Euro. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf zirka 1.000 Euro. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Reutlingen (RT): Im Fahrstuhl eingeschlossen

Ein ungewöhnlicher Rettungseinsatz hat die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Mittwochabend zu einem steckengebliebenen Fahrstuhl eines Parkhauses in die Mauerstraße geführt. Dort waren kurz vor 21 Uhr vier Personen, darunter zwei Kinder, bei der Fahrt mit dem Aufzug zwischen dem Erdgeschoss und dem ersten Obergeschoss aus bislang unbekannten Gründen stecken geblieben und hatten daraufhin einen Notruf abgesetzt. Die Feuerwehr konnte nach circa 45 Minuten alle Personen unverletzt aus ihrer misslichen Lage befreien. (gj)

Reutlingen (RT): Unfall unter Alkoholeinfluss

Eine 43-Jährige musste nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der B464 eine Blutprobe abgeben. Die Frau war gegen 23 Uhr mit einem VW Golf an der Rot zeigenden Ampel an der Kreuzung mit der Albstraße auf das vor ihr haltende Leichtkraftrad eines 16-Jährigen gerollt. Die Aprilia stürzte in der Folge um. Der Jugendliche verletzte sich dabei nach ersten Erkenntnissen leicht und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei der Autofahrerin ergab einen vorläufigen Wert von über 2,5 Promille. Sie musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihr Führerschein, den sie offenbar verloren hatte, konnte nicht sichergestellt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro. (rd)

Kohlberg (ES): Blauer VW Golf gesucht (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Lenker eines blauen VW Golf hat am Mittwochabend an der Einmündung Metzinger-/Grafenberger Straße einen Verkehrsunfall verursacht und ist, ohne sich um eine gestürzte Motorradfahrerin zu kümmern, davongefahren. Der Unbekannte Fahrer des Golf war gegen 21.05 Uhr von der Grafenberger Straße aus nach rechts in die Metzinger Straße abgebogen. Beim Abbiegen um beinahe 180 Grad geriet er auf die Gegenfahrspur der Metzinger Straße und kollidierte dort mit der Kawasaki einer 46-Jährigen, die in Richtung Neuffen unterwegs war. Das Motorrad wurde daraufhin nach rechts abgewiesen, prallte gegen den Bordstein und fiel samt Fahrerin zu Boden. Die 46-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. An der Kawasaki entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Fahrer des VW Golf mit polnischem Kennzeichen hatte nach dem Zusammenstoß noch kurz angehalten, seine Fahrt dann aber fortgesetzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem gesuchten VW Golf mit polnischer Zulassung geben können und insbesondere die Fußgänger, die zur Unfallzeit im Bereich der Unfallstelle unterwegs waren, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden. (rd)

Filderstadt (ES): Auseinandersetzung unter Bewohnern

In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rainäckerstraße ist es am späten Mittwochabend zu Handgreiflichkeiten zwischen zwei Bewohnern gekommen. Gegen 23.30 Uhr waren infolge einer körperlichen Auseinandersetzung beide beteiligten Männer verletzt worden. Während einer von ihnen ambulant vor Ort versorgt werden konnte, musste sein Kontrahent zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen, insbesondere zu den noch unklaren Hintergründen der Auseinandersetzung, aufgenommen. (rd)

Reichenbach (ES): Mülltonnenbrand auf Schulgelände

Eine Mülltonne auf dem Gelände der Realschule Reichenbach in der Schulstraße ist am Mittwochnachmittag in Brand gesetzt worden. Ein bislang unbekannter Täter warf gegen 17 Uhr mutmaßlich mehrere Feuerwerkskörper in zwei Mülltonnen auf der Rückseite der Schule. Hierdurch wurde eine Plastiktonne in Brand gesetzt, worauf das geschmolzene Plastik in einen Lichtschacht floss. Die zweite Mülltonne wurde nicht beschädigt. Der Brand musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 1.000 Euro. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen übernommen. (ms)

Aichwald-Aichschieß (ES): Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Zweirad-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Aichschieß erlitten. Der 18-Jährige war kurz vor 16.30 Uhr mit einem Kraftrad der Marke Piaggio auf der Esslinger Straße von der Ortsmitte herkommend unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Waldstraße mussten vorausfahrende Pkw-Lenker verkehrsbedingt anhalten. Der junge Mann bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Fiat 500 einer 20 Jahre alten Frau auf. Im Anschluss kippte der 18-Jährige zur Seite und verletzte sich beim Sturz auf die Fahrbahn. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 4.500 Euro geschätzt. (ms)

Tübingen (TÜ): Mit Pkw auf Radweg unterwegs

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin hat sich am Mittwochabend in der Pfrondorfer Straße ereignet. Gegen 18.20 Uhr fuhr ein 68-Jähriger mit seinem Renault Twingo verbotswidrig auf dem Radweg. Hierbei stieß er mit einer 19-Jährigen zusammen, die dort in gleicher Richtung mit ihrem Rennrad unterwegs war. Beim Sturz zog sich die Radlerin leichtere Verletzungen zu, die nicht behandelt werden mussten. Der entstandene Sachschaden an Pkw und Rad beläuft sich auf circa 500 Euro. (gj)

Albstadt (ZAK): Auseinandersetzung nach Fußballspiel

Nach einem Jugendfußballspiel ist es am Mittwochabend, kurz vor 20 Uhr, auf dem Sportgelände in der Tulpenstraße in Tailfingen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Vereinsangehörigen gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwickelten sich im Zuge des Händereichens nach dem Spiel Unstimmigkeiten, worauf die Situation zwischen mehreren Verantwortlichen der beiden Mannschaften in wechselseitige Körperverletzungen eskalierte. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden dabei drei Personen verletzt. Eine Person musste vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die übrigen Kontrahenten wurden vor Ort versorgt. Spieler sollen an dieser Auseinandersetzung wie bislang bekannt ist nicht beteiligt gewesen sein. Die Ermittlungen des Polizeireviers Albstadt zum genauen Auslöser, dem Ablauf sowie den Beteiligten dauern an. (mr)

