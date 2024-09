Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Dettingen/Erms (RT): Bei Auffahrunfall verletzt

Zu einem Auffahrunfall mit Personenschaden ist es am Mittwochmorgen in der Metzinger Straße gekommen. Dort war kurz vor neun Uhr ein 65 Jahre alter Seat-Lenker ortseinwärts unterwegs. Vor einer Bushaltestelle fuhr er auf den Nissan eines 79-Jährigen auf, der aufgrund eines ausfahrenden Linienbusses abgebremst hatte. Beim Unfall wurden der 65-Jährige sowie die 77-jährige Beifahrerin im Nissan verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frau nachfolgend in ärztliche Behandlung. Beim Unfallverursacher war keine Behandlung notwendig. Der Blechschaden beträgt insgesamt circa 7.000 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Raser verursacht Verkehrsunfall

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden von mindestens 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles am Dienstagabend gegen 18 Uhr. Ein 29-jähriger befuhr mit seinem Mercedes die Stettener Straße / L1199 in Richtung Stetten. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen verlor der 29-Jährige aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mazda eines 25 Jahre alten Mannes. Im weiteren Verlauf fuhr dann noch ein hinter dem Mazda fahrender Pkw auf diesen auf. Die beiden Insassen des Mazda erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen, die keine medizinische Behandlung bedurften. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen den 29-Jährigen aufgenommen. (gj)

Köngen (ES): In Stauende gefahren

Bei einem Verkehrsunfall auf der B313 sind am Mittwochvormittag zwei Personen verletzt worden. Ein 34-Jähriger fuhr gegen 8.45 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter auf der B313 in Richtung Esslingen. Wohl aus Unachtsamkeit übersah er dabei das Ende eines Staus kurz nach der Auffahrt Köngen-Nord und fuhr auf den VW Touran einer 32-Jährigen und ihres 79 Jahren alten Mitfahrers auf. Die Insassen des Touran erlitten dadurch leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. An den beiden Pkw entstand jeweils ein Schaden von circa 10.000 Euro. Sie mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe waren sowohl die Straßenmeisterei als auch die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. (gj)

Kirchheim/Teck (ES): Kontrolle über Fahrzeug verloren

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf dem Autohof beim Gewerbegebiet Kruichling musste ein 71-Jähriger seinen Führerschein abgeben. Der Mann war gegen 11.30 Uhr mit seinem Mercedes auf dem Gelände einer Tankstelle unterwegs, als er im Bereich der Zapfsäulen wohl das Gas- mit dem Bremspedal verwechselte. Der Mercedes beschleunigte daraufhin und prallte gegen drei Metallcontainer mit Verkaufswaren sowie einen Spielautomaten. Im Zuge der Unfallaufnahme stellen die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mercedes-Fahrer fest. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er untersucht wurde und neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben musste. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. (rd)

Burladingen (ZAK): Unfall beim Abbiegen

Ein Fehler beim Abbiegen hat am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall in Burladingen geführt. Gegen 8.25 Uhr wollte eine 28 Jahre alte Frau mit einem Seat von der Hauptstraße nach links in die Stettener Straße abbiegen, worauf es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Hyundai einer 62-Jährigen kam. Beide Fahrerinnen zogen sich hierbei ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Ihre Autos, an denen sich der Gesamtschaden auf schätzungsweise 20.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Winterlingen (ZAK): Kind gestürzt und verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in der Ebinger Straße erlitten. Das neun Jahre alte Mädchen fuhr gegen 14 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg Richtung Ortsmitte, als ein 68-Jähriger mit seinem Renault Kadjar aus einem Grundstück über den Gehweg auf die Ebinger Straße fahren wollte. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Mann hierbei die Neunjährige übersehen haben. Das Mädchen stürzte infolgedessen vor dem Pkw auf den Gehweg. Ein Sachschaden am Pkw oder Fahrrad entstand nicht. Der Polizeiposten Winterlingen ermittelt. (gj)

