POL-RT: Mutmaßlicher Tankstellenräuber in Haft

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Weilheim an der Teck (ES):

Nachtrag zur Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 04.08.2024/11.16 Uhr

Der Kriminalpolizeidirektion Esslingen ist es gelungen, nach dem Überfall auf eine Tankstelle am 3. August 2024 in Weilheim einen dringend Tatverdächtigen zu ermitteln und festzunehmen. Der Mann befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, hatte ein zunächst unbekannter Täter an dem Samstagabend, gegen 20.40 Uhr, den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Zeller Straße betreten. Im Anschluss hatte er mit einer Schusswaffe einen Angestellten bedroht und aufgefordert, Bargeld herauszugeben. Im Anschluss war der Räuber mit einem Fahrrad in Richtung Autobahn geflüchtet.

Ermittlungen der Kriminalpolizei sowie ein Hinweis führten auf die Spur eines 19-jährigen Deutschen. Mit einem von der Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkten, richterlichen Beschluss wurden am Montag (16.09.2024) die Wohnräume des Verdächtigen durchsucht. Weiterhin wurde der Beschuldigte vorläufig festgenommen und im Laufe des darauffolgenden Tages dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ den bereits von der Staatsanwaltschaft Stuttgart zuvor beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Mann wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell