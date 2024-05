POL-FR: Freiburg im Breisgau: Kollision zwischen Pkw und Fahrrad - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - In der Nacht zum Mittwoch, 08.05.2024, gegen 0.45 Uhr konnte die Polizei im Bereich der Merk-Galerie in Emmendingen einen 20-jährigen Mann vorläufig festnehmen, welcher offenbar kurz zuvor in ein dortiges Schuhgeschäft eingebrochen ist. Da sich der Tatverdächtige bei seiner Tathandlung verletzt hatte, musste der Rettungsdienst hinzugezogen werden. ...

