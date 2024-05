POL-FR: Emmendingen: Einbrecher festgenommen und in Untersuchungshaft

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Mittwoch, 08.05.2024, ist in der Leiterbachstraße in Albbruck-Oberalpfen ein Auto aufgebrochen worden. Mit einem unbekannten Gegenstand wurde an dem in einem Carport stehenden Pkw eine Seitenscheibe eingeschlagen. Der oder die Täter entwendeten einen Geldbeutel aus dem Innenraum. Um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder ...

