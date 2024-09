Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzungen; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Pkw aufgebrochen; Raubdelikt; Katze aus Wohnung gerettet; Brand

Bekannten mit Stock angegriffen

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Sonntagabend in der Frankfurter Straße ereignet hat. Ein 19-Jähriger hielt sich gegen 19.45 Uhr dort auf, als er von zwei Bekannten angegangen wurde, indem diese auf ihn einschlugen und auch eintraten. Einer der beiden Tatverdächtigen soll hierbei auch einen Stock eingesetzt haben. Den beiden Männern gelang noch vor Eintreffen der verständigten Polizeistreifen die Flucht. Der 19-Jährige erlitt Verletzungen und wurde mit einem Krankenwagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Reutlingen (RT): Mann zusammengeschlagen (Zeugenaufruf)

Nach bisherigen Erkenntnissen ohne ersichtlichen Grund ist ein Mann am späten Sonntagabend in der Eberhardstraße Opfer einer Körperverletzung geworden. Der 40-jährige spätere Geschädigte hatte sich dort auf einen Stuhl gesetzt, um etwas zu essen, als er zunächst von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen wurde. Einer der beiden trat ihm danach in den Rücken und anschließend auch in Richtung Kopf. Die beiden Männer konnten unerkannt flüchten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (gj)

Münsingen (RT): Bei Auffahrunfall verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag bei Gundelfingen erlitten. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 57 Jahre alte Biker gegen 15.20 Uhr die K 6769 (Wittstaig) in Richtung Münsingen. Dabei fuhr er auf den Audi eines 65-Jährigen auf, der verkehrsbedingt abgebremst hatte. In der Folge stürzte der Motorradfahrer auf den Asphalt. Vom Rettungsdienst musste er in eine Klinik gebracht werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. (mr)

Metzingen (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist ersten Erkenntnissen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Neugreuthstraße / Nordtangente am frühen Montagmorgen. Ein 62 Jahre alter Mann wollte mit seinem Mercedes gegen 4.45 Uhr von Neugreuth herkommend nach links in Richtung Grafenberg abbiegen. Dabei stieß er mit einem von dort kommenden und vorfahrtsberechtigten 60-Jährigen auf einem Leichtkraftrad-Roller zusammen. Der 60-Jährige wurde hierbei auf die Motorhaube des Wagens aufgeladen und auf die Fahrbahn abgeworfen. Sein Zweirad kam am Rand der Gegenfahrspur zum Liegen. Mit nach derzeitigem Kenntnisstand schweren Verletzungen musste der Mann vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Das Leichtkraftrad wurde abgeschleppt. Im Zuge der Unfallaufnahme war eine zeitweise Vollsperrung der Unfallstelle erforderlich. Vorläufigen Schätzungen zufolge dürfte sich der Gesamtschaden auf circa 15.000 Euro belaufen. (mr)

Metzingen (RT): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der L380a entstanden. Eine 25-Jährige befuhr gegen 15.30 Uhr mit einem VW Polo die Straße von Eningen in Richtung Glems und wollte auf Höhe des Stausees nach links auf einen Parkplatz einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 55 Jahre alten Motorradfahrer, der den Wagen zu diesem Zeitpunkt überholte. Der Biker konnte von seiner BMW springen, die in der Folge gegen einen geparkten Pkw prallte. Verletzt wurde niemand. Sowohl der Polo als auch das Motorrad mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-1400, beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (rd)

Bad Urach (RT): Radfahrer gestürzt

Mit schweren Verletzungen musste ein Radfahrer nach einem Sturz am Sonntagmittag auf der Münsinger Straße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 20-Jähriger war kurz nach zwölf Uhr mit einem Mercedes von einem Grundstück aus nach links auf die Münsinger Straße eingebogen. Dabei hatte er offenbar die sechsköpfige Radlergruppe übersehen, die die Straße in Richtung Bad Urach befuhr. Der an zweiter Stelle fahrende 64-jährige Radler schaffte es daraufhin nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr auf das Rad eines vorausfahrenden 43-Jährigen auf. Anschließend stürzte der 64-Jährige zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. (rd)

Dettingen/Erms (RT): Einbruch in Einfamilienhaus

Ein Einfamilienhaus in der Kappishäuser Straße ist am Sonntag zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen 18.15 Uhr und 22 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude und suchte im Inneren nach Wertgegenständen. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Einbrecher Bargeld entwendet haben. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Esslingen-Berkheim (ES): Pkw aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Ein in der Brunnenstraße geparkter Mercedes ist am Sonntagvormittag zum Ziel eines Kriminellen geworden. In der Zeit zwischen 11.55 Uhr und 12.10 Uhr schlug der Täter eine Scheibe des Wagens ein und gelangte so ins Fahrzeuginnere. Dort stahl er eine Handtasche, in der sich ein Smartphone und eine Geldbörse mit Bargeld befanden. Zeugenhinweise bitte an den Polizeiposten Berkheim unter Telefon 0711/220263-0 (gj)

Frickenhausen (ES): Nach Verkehrsunfall in Krankenhaus gebracht

Ein Verletzter, zwei nicht mehr fahrtaugliche Autos und ein Blechschaden in Höhe von schätzungsweise 16.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am frühen Montagmorgen in Frickenhausen. Gegen 5.20 Uhr wollte ein BMW-Lenker im Alter von 64 Jahren aus der Uhlandstraße nach links in die bevorrechtigte Hauptstraße einbiegen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem VW eines 35-Jährigen, der auf der Hauptstraße von Nürtingen herkommend in Richtung Neuffen unterwegs war. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen brachte der Rettungsdienst den 35-Jährigen zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Kirchheim (ES): Einbruch in Wohnhaus

In ein Einfamilienhaus in der Liststraße ist ein Unbekannter von Samstag auf Sonntag eingebrochen. Zwischen 20.30 Uhr und 12.25 Uhr beschädigte der Täter ein Fenster und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort suchte er nach Stehlenswertem. Was gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (rd)

Lenningen (ES): Motorradfahrerin ins Krankenhaus geflogen

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der L1212 verletzt worden. Ein 72-Jähriger befuhr gegen 12.50 Uhr mit seinem VW Tiguan die Landesstraße in Richtung Schopfloch. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge wollte er zwischen der Einmündung zur K1430 und Schopfloch nach links in einen Feldweg abbiegen. Dabei übersah er offenbar die entgegenkommende, 23 Jahre alte Lenkerin einer Yamaha. Diese stürzte infolge des Zusammenstoßes zu Boden. Mit schweren Verletzungen musste sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der nach ersten Erkenntnissen leicht verletzte Autofahrer wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge, an denen Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Diese musste bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten bis kurz vor 17 Uhr voll gesperrt werden. (rd)

Tübingen (TÜ): Zeugen zu Raubdelikt gesucht

Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt die Polizei seit einem Vorfall, der sich nach derzeitigem Kenntnisstand am frühen Sonntagmorgen in der Uhlandstraße ereignet hat. Wie bislang bekannt ist, war ein 21-Jähriger gegen sechs Uhr auf Höhe eines Gymnasiums in Richtung Busbahnhof unterwegs, als er von mehreren Personen angegriffen, zu Boden geschlagen und getreten wurde. Anschließend wurde dem Geschädigten die Geldbörse sowie das Mobiltelefon geraubt. Der 21-Jährige wurde bei der Tat nicht unerheblich verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Eine konkrete Beschreibung der Täter liegt bislang nicht vor. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (mr)

Ofterdingen (TÜ): Modellflieger abgestürzt - Elfjährige verletzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Elfjährige durch ein abgestürztes Modellflugzeug im Rahmen einer entsprechenden Veranstaltung am Sonntagnachmittag in Ofterdingen erlitten. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte ein 57-jähriger Modellflugpilot gegen 16 Uhr infolge eines Triebwerkdefekts eine Notlandung seines düsenbetriebenen Fluggeräts einleiten wollen. Der nur noch bedingt steuerbare Flieger stürzte in der Folge ab und traf die Elfjährige am Rücken. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Rottenburg (TÜ): Unfall im Kreisverkehr

Ein Unfall mit Personenschaden hat sich am Sonntagmittag in Rottenburg ereignet. Kurz vor 12.30 Uhr fuhr ein 56 Jahre alter Mann mit einem Audi von der Auberlinstraße in den Kreisverkehr mit der Stuttgarter Straße ein und kollidierte hierbei mit einem bereits im Kreisel befindlichen 52-Jährigen auf einem Leichtkraftrad. Dieser stürzte daraufhin zu Boden und wurde verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt circa 1.500 Euro. (mr)

Hechingen-Stetten (ZAK): In Fachklinik eingeliefert

Ein psychisch auffälliger Mann musste am Samstagmittag von der Polizei in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik eingeliefert werden. Dieser hatte kurz vor 14 Uhr in der Erlenstraße randaliert, woraufhin Anwohner die Polizei alarmierten. Nachdem er die Beamten mit einem gefährlichen Gegenstand bedroht und auch verschiedenen Gegenstände auf sie geworfen hatte, musste er in Gewahrsam genommen. Im Anschluss wurde der Mann in eine Fachklinik gebracht. Er sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. (gj)

Albstadt (ZAK): Katze aus Wohnung gerettet

Zu einer nicht alltäglichen Hilfeleistung ist die Polizei am Samstagabend gerufen worden. Passanten hatten an einem Wohnhaus in der Bahnhofstraße eine Katze entdeckt, die mit den Hinterpfoten eingeklemmt in einem gekippten Fenster hing. Da keine andere Möglichkeit bestand, an die Katze zu gelangen, erfolgte eine Notöffnung der Wohnung und das Tier konnte aus seiner bedrohlichen Lage befreit werden. Die Katze war durch das Feststecken im Fensterrahmen schwerverletzt worden und musste durch die Katzenrettung in eine Tierklinik gebracht werden. In der Wohnung wurde noch eine weitere Katze festgestellt, die von der Katzenrettung in Obhut genommen wurde, da die Besitzerin offensichtlich aus der Wohnung ausgezogen war und die Katzen zurückgelassen hatte. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt nun gegen die Katzenbesitzerin wegen mehreren Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. (gj)

Bisingen (ZAK): Aschereste setzten Mülleimer in Brand

Zu achtlos entsorgte Aschereste in einer Mülltonne waren am Sonntagnacht die Ursache für einen Brand im Beethovenweg. Nachbarn hatten gegen 23.15 Uhr Feuer an einem Schuppen gemeldet, woraufhin die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei ausrückten. An der Einsatzstelle konnten drei brennende Mülltonnen festgestellt werden, von denen das Feuer bereits auf einen daneben befindlichen Holzschuppen überzugreifen drohte. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Feuer rasch löschen. Der Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf circa 3.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. (gj)

Bisingen (ZAK): Schwerer Verkehrsunfall auf L 360

Schwere Verletzungen haben zwei Biker bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der L360 erlitten. Ein 21-Jähriger befuhr gegen 16.55 Uhr mit einer Ducati die Landesstraße von Onstmettingen in Richtung Thanheim. Im Bereich einer Parkbucht nach einer Haarnadelkurve im dreispurig ausgebauten Bereich erkannte er den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge einen 20-Jährigen mit einer KTM zu spät, der trotz durchgezogener Linie offenbar nach links in die Parkbucht abbiegen wollte. Beide Biker stürzten infolge der anschließenden Kollision zu Boden. Der 20-Jährige wurde nach links abgewiesen und stürzte eine rund zwei Meter tiefe Böschung hinab. Mit schweren Verletzungen mussten sie nach notärztlicher Erstversorgung jeweils mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser geflogen werden. Sowohl die Ducati, die kurzzeitig in Brand geraten war, als auch die KTM wurden sichergestellt und abgeschleppt. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger eingebunden. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme musste die L360 zwischen der Abzweigung zur K7141 und Thanheim bis 20.15 Uhr komplett gesperrt werden. (rd)

Burladingen (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein Motorradfahrer am Sonntagnachmittag in Salmendingen erlitten. Ein 71-Jähriger war gegen 14.20 Uhr mit seinem VW auf der Straße Häuslerwasen ortseinwärts unterwegs. An der Einmündung mit dem Kirschenweg kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der vorfahrtsberechtigt von rechts kommenden Aprilia eines 18-Jährigen. Dieser stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6.500 Euro. (rd)

Albstadt (ZAK): Auf Pkw aufgefahren

Ein Motorradfahrer musste nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Ebingertalstraße seinen Führerschein abgeben. Der 44-Jährige war kurz nach 14.30 Uhr mit seiner Suzuki auf der Straße von Ebingen in Richtung Balingen unterwegs. Kurz nach dem Ortseingang von Lautlingen fuhr er auf den vorausfahrenden VW Golf eines 77-Jährigen auf. Anschließend stürzte der Biker zu Boden. Mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen wurde er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ein dort durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 0,5 Promille, worauf der 44-Jährige sowohl eine Blutprobe als auch seinen Führerschein abgeben musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt. (rd)

Jungingen (ZAK): Kollision zwischen Radfahrern

Zu einer Kollision zwischen zwei Radfahrern ist es am Sonntagvormittag in Jungingen gekommen. Gegen 11.20 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit einem Pedelec die Holderstraße talwärts und touchierte hierbei mit ihrem Vorderrad das Hinterrad eines vorausfahrenden Pedelec-Lenkers. Infolge dessen stürzte die Heranwachsende zu Boden. Dabei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden musste. (mr)

Burladingen (ZAK): Im Kurvenbereich gestürzt

Ein Jugendlicher musste nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Gegen 17.45 Uhr war der 17-Jährige auf einem Motorrad auf der K 7103 in Richtung Hausen unterwegs und geriet in einer langgezogenen Rechtskurve wohl aufgrund eines Fahrfehlers ins Schlingern. Anschließend kam er nach links von der Fahrbahn in die Böschung ab und stürzte. Aufgrund seiner dabei erlittenen Verletzungen kam er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Zunächst hatte auch ein Rettungshubschrauber an die Unfallstelle angeflogen. Den Schaden am Zweirad beziffert die Polizei auf mehrere hundert Euro. (mr)

